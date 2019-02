Aláírásokkal a jelentgető ellen

Mától az MPP irodáiban aláírással is lehet támogatni azt a bűnügyi feljelentést, amelyet Dan Tanasă és a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma ellen nyújtott be a párt. Egyebek mellett erről számolt be sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő és Pethő István, az alakulat országos választmányának elnöke.