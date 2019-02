Összegyűlt a pénz Molnár Attila műtétjére

„Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik felhívásunkra adományokat küldtek, hoztak. Reméltük, hogy így lesz, de mégis kellemesen meglepő. Óriási megkönnyeb­bülést jelent számunkra az a tudat, hogy nem a pénzen fog Attila fiam műtétjének a sikere múlni. Tiszta szívből imádkozunk azért, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb eredménnyel térhessünk haza. Köszönjük Demeter Zoltánnak, a Gondviselés Segélyszervezet baróti munkatársának, aki – ugyanúgy, mint 2006-ban Katika lányom műtétje előtt – most is első szóra mellénk állt, és segített a gyűjtés megszervezésében. Köszönjük mindazoknak a barátoknak, magánszemélyeknek, egyházközségeknek, intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozóknak, akik lehetőségeik szerint segítségünkre siettek. Szívből köszönjük mindenkinek, hogy felpártolták Attilám ügyét, és kívánom, hogy Isten fordítsa százszorosan vissza rájuk ezt a kedvességet!” – közölte örömkönnyek között az édesanya.

Molnár Attila születése óta küszködik a Recklinghausen-szindrómának nevezett betegséggel. Egy olyan daganatról van szó, amely arcának egyik felén fejlődött ki, és mostanra már a szemére és fülére is átterjedt, ami egyrészt nagyon zavarja, másrészt a látását és a hallását is károsítja. Attilának 2008-ban már volt egy műtétje, a daganatot akkor részlegesen letakarították, most azonban újabb műtétre van szükség, ennek költsége egymillió forint (mintegy 15 ezer lej). Attilának a műtétet megelőző vizsgálatokra február 21-én kell jelentkeznie a budapesti Országos Onkológiai Intézetben, ahol az eredményeinek kiértékelése után következhet a beavatkozás, amelyet dr. Koltai Pál fül-orr-gégész szakorvos, klinikai onkológus, a fej és nyak területén végzett bőrsebészeti beavatkozások elismert szakembere fog elvégezni. Az Attilával kapcsolatos történésekről a Gondviselés Segélyszervezet később is beszámol majd.