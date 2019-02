Teheránba utazik az M Stúdió

Irán fővárosa harminchetedik alkalommal ad otthont a Fadjr Nemzetközi Színházi Fesztiválnak február 11–23. között. Az Iráni Előadóművészeti Központ (Dramatic Arts Center of Iran) által szervezett fesztivál Irán legnagyobb színházi eseménye. A hazai előadások mellett a fesztivál nemzetközi szek­ciója idén a következő országokból mutat be produkciókat: Finnország, Németország, Norvégia, Belgium, Franciaország, Libanon, Grúzia, Szíria, Azerbajdzsán, Magyarország és Románia. A sepsiszentgyörgyi M Studio a Fehér Ferenc rendezésében készült Lift – Noys Will Be Boys című előadással kapott meghívást a rangos seregszemlére. A meghívás a tabrizi Alef Nemzetközi Fesztiválon való részvétel nyomán történt, ahol tavaly novemberben a produkció elnyerte a legjobb rendezésnek járó díjat. Teheránban az előadást kétszer játsszák: február 18-án és 19-én a Molavi Hallban. A közel-keleti turné előtt újra műsorra tűzi az M Studio a Frenák Pál Társulat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza koprodukciójában készült W_all című táncelőadást.