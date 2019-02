Orbán Viktor évértékelője: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba, Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Budapesten. A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszédében a kormányfő kiemelte: mély összefüggés van a politika és gazdaság között, az eredmények sosem a vakszerencsének köszönhetők. Felidézte, 2009-ben, a baloldali kormányzás vége felé közös vagyonunkat, tartalékainkat és a jövő lehetőségeit is felélték.

Ma a házasságkötések száma nő, a csecsemőhalandóság csökkent, a foglalkoztatás 55-ről 70 százalékra nőtt, a munkanélküliséget az egyharmadára csökkentették, a jövedelmeket folyamatosan növelik, a minimálbért több mint duplájára emelték – sorolta. Orbán Viktor kijelentette, tíz év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben. Úgy fogalmazott: „Ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával.” Mindenkinek lesz munkája, otthona, minden gyermeknek lesz bölcsőde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv, lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes időskor is – sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország a népességét tekintve a 88. helyen áll a világ országai között, de a 34. legtöbbet exportáló ország. A nemzeti büszkeségnek gazdasági alapja is van, hiszen a magyar mérnökök és munkások teljesítménye 54 hellyel előbbre sorolja az országot. Véleménye szerint vannak válaszaik arra, ha a világgazdaság lassul, és nem adják fel azt a tervüket, hogy a magyar gazdaság növekedése minden évben legalább 2 százalékkal meghaladja az EU átlagát.

Hétpontos családvédelmi akcióterv

Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be. Kifejtette, minden 40 év alatti nő az első házasságakor 10 millió forint kedvezményes kölcsönben részesülhet. Bővítik a családi otthonteremtési program (csok) kedvezményes hitelét, amelyet két vagy több gyermek esetén használt lakások vásárlására is lehet fordítani. Már a második gyermeknél egymillió forintot átvállalnak a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Azok a nők, akik legalább négy gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól. Elindítják a nagycsaládosok autóvásárlási programját, legalább három gyermeknél a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adnak. Megvalósítják a teljes bölcsődei ellátást, 21 ezer új férőhelyet hoznak létre három év alatt. Bevezetik a nagyszülői gyedet (gyermekgondozási díjat), így a nagyszülők is maradhatnak gyeden a szülők helyett – sorolta a miniszterelnök.