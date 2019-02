Mi, hol, mikor

ERDŐVIDÉKEN az ökumenikus rendezvénysorozat február 10–17. között zajlik. * Ma BARÓTON 10 órától interjú a Régió Rádióban Tordai Zsófia pszichológussal – Házasság: randevú egy életen át; 18 órától szentmise, házaspárok megáldása a római katolikus vallásteremben; 19 órától Esküvői fotók régen és ma – fotókiállítás Kátai Judit és Kátai Jocó fényképészek képeiből; a megnyitót követően: Randevú régen és ma – szerelmes versekből tart felolvasást Tordai Zsófia pszichológus és Tordai Árpád református lelkipásztor a Baróti Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében. APÁCÁN 19 órától Randevú egy életen át – Kondor Ágota mentálhigiénés szakember, tanár (Sepsiszentgyörgy) interaktív előadása, házigazda: Simonné Nagy Ilona evangélikus lelkésznő az Apáczai Csere János Oktatóközpont emeleti termében. NAGYAJTÁN 17.30-tól Anya és apa első találkozása – rajzkiállítás-megnyitó a nagyajtai nagycsoportos óvodás és előkészítő osztályos gyermekek munkáiból. Házigazda: Bihari Katalin Noémi óvónő, 18 órától A mi házunk a mi várunk – ön- és társismeretet segítő játékok házaspároknak – Pál-Hadnagy Ilona gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember (Bardoc) és Pál Szidónia szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember (Barót, előzetes bejelentkezés: 0749 709 045, hadnagyilona@yahoo.com, házigazda: Bihari Katalin Noémi óvónő – az óvodában. BIBARCFALVÁN 19 órától Interaktív bibliaóra házasság témában – Fancsal Zsolt református lelkipásztor (Bibarcfalva) a református gyülekezeti teremben tart foglalkozást. FELSŐRÁKOSON 18 órától A szeretet eszenciája – Andorkó Rozália tiszteletes asszony (Vargyas) előadása, házigazda: Palkó Zalán Koppány unitárius lelkész az unitárius imate­remben.

Kedden BARÓTON 10 órától Lét az egyedüllétben – Fancsal Zsolt (Bibarcfalva) református tiszteletes előadása a Boróka nyugdíjaskör tagjainak, házigazda: Dénes Kinga pszichológus, a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársa – a Vállalkozóközpont gyűléstermében; 18 órától kerekasztal-beszélgetés házaspárokkal – meghívottak: Tordai Iluska és Tordai Sándor (Bibarcfalva), Csog Jolán és Csog Csaba Imre (Erdőfüle), Szabó Kata és Szabó Előd (Ürmös), Cséki Laura és Cséki Péter (Bibarcfalva), moderátor: Kondor Ágota mentálhigiénés szakember, tanár (Sepsiszentgyörgy), házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező; 20.30-tól táncház: a talpalávalót Nagy Károly, Nagy Adél Réka és Nagy Magor húzza, népdalt tanít Nagy Adél – a városi művelődési ház Bodosi Dániel Termében. VARGYASON 19 órától Szeretet, őszinteség, bocsánat – Tordai Zsófia pszichológus (Barót) előadása, házigazda: Ilkei Árpád unitárius lelkész – az unitárius imateremben. ERDŐFÜLÉBEN 18 órától A nő pozitív feltöltődése a család szolgálatában – interaktív előadás Demeter Gyöngyi óvodapedagógus (Barót) vezetésével, házigazda: Fosztó Katalin tanítónő – az elemi iskolában.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Arisztophanész Lüszisztraté című műve alapján a Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa című előadást ma 19 órától a nagyteremben játssza. Írta: Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky; rendező: Sardar Tagirovsky. 14 éven felüli nézőknek ajánlják. * Február 12-én, kedden 19 órától a kamarateremben Parti-Nagy Lajos: Ibusár-megállóhely – Benedek Ágnes egyéni előadása. * Február 13-án, szerdán 19 órától, 14-én, csütörtökön 18 órától és 15-én, pénteken 19 órától a nagyteremben Egy zabigyerek kék háttér előtt történetet mesél (Molnár Ferenc Az üvegcipő című drámája alapján) – írta és rendezte: Radu Afrim. * Február 17-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Andrzej Saramanowicz: Tesztoszteron (rendező: Zakariás Zalán).

AZ M STUDIO, a Frenák Pál Társulat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza koprodukciójában készült W_all című táncelőadást február 9-én Sepsiszentgyörgyön, 13-án és 14-én Budapesten a Trafó Kortárs Művészetek Házában játsszák. * Teheránban, Irán legnagyobb nemzetközi színházi fesztiválján lép színpadra az M Studio február 17–21. között a Lift című előadással.

KOVÁSZNA. A Kovásznai Művelődési Központban vendégszerepel Yasmina Reza Művészet című darabjával a Kézdivásárhelyi Városi Színház – február 12-én, kedden 13 órától szervezett diákelőadás, 19 órától szabadelőadás. Jegyek elővételben a Kovásznai Művelődési Házban kaphatók hétköznap 8–15 óráig.

Zene

KAMARAZENE. A Tiberius vonósnégyes és Bartha Lajos brácsás ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bástya-ház koncerttermében (Olt utca 6. szám) lép fel. Műsoron: Wolfgang Amadeus Mozart: KV 168 vonósnégyes, Felix Mendelssohn-Bartholdy: Op. 18, kétbrácsás kvintett és Johannes Brahms: Op. 88, kétbrácsás kvintett. Jegyek elővételben is kaphatók 10 lejért naponta 9–15 óráig. Telefon: 0267 373 651.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től és 19.30-tól műsorismertető; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 18 órától szentmise; 19 órától Úrangyala; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret.

Képernyő

RTV1 – MAGYAR ADÁS. Ma 15 órától: Heti krónika – a magyar adás hírháttérrovata. * Tünde története megható és tanulságos. Az orvosok lemondtak róla, az édesanyja megmentette a csecsemőt, aki mára mozgássérült egyetemista lány. Mindketten mesélnek B. Nagy Veronika és Sánta Ádám riportjában. * Beszélgetés a Kávéházban.

Tortoma Önképzőkör és kiállításmegnyitó

Február 12-én, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében egy korabeli képeslapokból összeállított kiállítás megnyitóját követően Propaganda-képeslapok a Nagy Háborúból címmel Lőrinczi Dénes történész, a Bod Péter Megyei Könyvtár könyvtárosa (Sepsiszentgyörgy) tart előadást. A kiállítás témájához kapcsolódó bakanóták eléneklésével közreműködik István Ildikó népdal­énekes (Sepsiszentkirály).

Segítsünk felépíteni a leégett plébániát!

Február 3-án a reggeli órákban leégett a sepsibükszádi plébánia. Nemcsak a plébánia épülete, hanem a benne lévő értékek nagy része is a tűz martalékává vált. Jakubinyi György érsek február 17-re minden katolikus templomban gyűjtést rendelt el az egyházközség megsegítésére. Aki segíteni szeretne az újjáépítésben, megteheti a plébánia számláján: Parohia Romano Catolică Bixad Olt, CIF 11146886, IBAN RO46 RNCB 0124 0380 1796 0001 – BCR Sf. Gheorghe.

Röviden

A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban február 15-én, pénteken 18.30-tól Vicsai Norbert pszicho­lógus, tanár a kolozsvári szeméttelep életét mutatja be Élet a gettóban (Patarét) címmel. A belépés ingyenes.

ÁRAMSZÜNET. Torján a héten naponta 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni szeretőt.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

ZÖLD NAP EGYESÜLET. Spanyol nemzeti est kedden 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház díszteremben. A belépés díjtalan.

AZ ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET kirándulást szervez Budapestre. Érdeklődni, iratkozni a sepsiszentgyörgyi Kőrösi Csoma Sándor utcai Nyugdíjasok Házánál minden szerdán 11–13 óráig.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Mihai Viteazul tér 3. szám szám alatti Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.