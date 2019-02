Győrben az első félidőben eleinte jól tartották magukat a vendégek, de a címvédő remek játékkal, Görbicz Anita vezérletével a hetedik perctől fokozatosan növelte előnyét, és a szünetben már öt találattal vezetett (19–14). A 36. percben, kilencgólos győri előnynél végképp úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, de a vendégek egy kiváló sorozattal felzárkóztak, hiszen ebben az időszakban védekezésben és támadásban is hatékonyabbnak bizonyultak. Danyi Gábor időt kért, és bár ennek köszönhetően csapata elmozdult a holtpontról, a norvég bajnoknak ezt követően is volt egy háromgólos sorozata. A hullámzóan alakult mérkőzésen ismét a győriek kézilabdáztak jobban, majd az utolsó két gólt a skandinávok dobták, így a magyar együttes szoros csatában hozta a győzelmet.

A Fradi annak tudatában lépett pályára a szlovén fővárosban, hogy pontszerzés esetén nagy lépést tesz a negyeddöntőbe jutás felé, ennek ellenére rosszul kezdte a találkozót. A hetedik percben a zöld-fehérek egyik kulcsembere, Háfra Noémi már másodszor kapott kiállítást, csapata csak ezt követően, ötgólos hátrányban szerezte meg első gólját. A Ferencváros játékából hiányzott az agresszivitás és a pontosság, de a spanyol Nerea Pena pályára lépése után elkezdte ledolgozni tetemes hátrányát, ami a szünet előtt egy nagyszerű sorozattal sikerült is. Az első félidő utolsó 12 percében a Krim Mercator csupán egyszer volt eredményes, mert ellenfele jobban védekezett, és Bíró Blanka remekül védett (10–10). A második felvonás elején vezetett először az FTC, és növelni is tudta az előnyét. A kapusteljesítmény továbbra is remek volt, így a Fradi magabiztosan őrizte a különbséget és fontos győzelmet aratott.

Veszprémben nagy küzdelem és óriási iram jellemezte már az első perceket, majd az első félidő kétharmadánál a házigazdák magukhoz ragadták a vezetést. Három perccel a szünet előtt még három góllal vezetett a magyar csapat, de a hajrát elrontották, így a második felvonás döntetlenről indult (15–15). Petar Nenadić irányításával remekül kezdte a második harminc percet a Veszprém, ezért Xavier Pascual a 38. percben időt kért, együttese pedig átállt a hét a hat elleni játékra. A meccs háromnegyedénél egyenlített a Barcelona, ám a házigazdák ismét meg tudtak lépni három találattal, mert Mikler Roland, illetve Sterbik Árpád is kiválóan védett, csapattársaik pedig nagyszerűen védekeztek.