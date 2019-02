A Sepsi OSK labdarúgóklub hétfőn közleményben tudatta: kéri a Román Labdarúgó-szövetség és a Hivatásos Labdarúgó Liga illetékeseit, hogy a szombati Sepsi OSK–Dinamo mérkőzésen történt magyarellenes, xenofób megnyilvánulásokat elemezze és hozza meg a megfelelő döntéseket. Közben Alexandru David, a Dinamo klubelnökének nacionalista kijelentése borzolta a kedélyeket: a vezető nem kevesebbet állított, mint hogy a sepsiszentgyörgyi csapat Magyarországra is költözhetne, ha nem felel meg számára a romániai helyzet.

Mint arról a Hétfői Sportban beszámoltunk, a Mircea Rednic irányította csapatot népes szurkolótábor kísérte Sepsiszentgyörgyre, amely a mérkőzés során végig szidalmazta a magyarokat, többször felcsendült a Kifelé a magyarokkal az országból! kiáltás is. A fővárosi szurkolók a mérkőzés kezdetén és végén egy fehér molinót is kifeszítettek, amelyen a Csak Románia, csak a Bukaresti Dinamo, nem lesz autonómia román földön (Doar România, doar Dinamo București, fără autonomie în ținuturile românești) felirat volt olvasható, továbbá a meccs alatt többször is pirotechnikai eszközöket használtak.

„A Sepsi OSK vezetői és szurkolói mélységes csalódással vették tudomásul, hogy továbbra sem szűnnek meg a csapatot célzó magyarellenes, xenofób szurkolói megnyilvánulások... Valamennyi arra hivatott fórumon és a nyilvánosság előtt is tiltakozunk a történések ellen, és az eddigieknél jóval határozottabb fellépést sürgetünk az illetékes szervektől a hasonló megnyilvánulások visszaszorítása érdekében” – olvasható a közleményben.

A háromszéki labdarúgóklub fontosnak tartja pontosítani, hogy a mérkőzést megelőző technikai ülésen Bokor János többször is felhívta Aron Huzu játékvezetői megfigyelő, Ionuț Coza negyedik játékvezető és Cătălin Popa, a labdarúgóliga küldöttének figyelmét a várható atrocitásokra. A sportigazgató azt kérte, hogy bármilyen sportszerűtlenség esetén érvényesítsék a szabályokat, szükség esetén pedig állítsák meg a mérkőzést. A tévéközvetítések révén is egyértelmű nyilvánosságot kapó gyalázkodó skandálások és feliratok megjelenése ellenére sem a játékvezető, sem a megfigyelő nem tartotta indokoltnak a mérkőzés megszakítását. A sepsiszentgyörgyi klub igényli, hogy a Román Labdarúgó-szövetség és a Hivatásos Labdarúgó Liga mindezek ismeretében elemezze a történteket és hozza meg a megfelelő intézkedéseket.

A Székely Légió nem válaszolt a provokációra

A Sepsi OSK csapatával legutóbb 2018. augusztus 27-én történt hasonló. A piros-fehérek és szurkolótáboruk az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában az FC Botoșani vendégeként szembesültek magyarellenességgel. A moldvai városban néhány helyi drukker a második félidő elején egy fehér molinót feszített ki, amelyen A lovak nyelvén énekeltek és autonómiáról álmodoztok?! (În limba cailor cântați și la autonomie visați?!) felirat volt olvasható. A történések után a háromszéki klub nem adott ki hivatalos közleményt, viszont jelezték, hogy a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat értesült az esetről. Az elmúlt öt hónapban az üggyel kapcsolatban nem hoztak döntést, így a bukaresti szurkolók is joggal gondolhatták, hogy ők sem kapnak büntetést.

2018-ban a szentgyörgyi csapat meccsein négyszer történt hasonló, a moldvai esetet megelőzően kétszer a Dinamo, egyszer pedig a Bukaresti Juventus (Bukaresti Daco-Getica) elleni mérkőzésen. A Dinamo korábban már kapott büntetést a szurkolók xenofób megnyilvánulása miatt, előbb tízezer, majd ötezer lejt kellett fizetnie, mert a fővárosi ultrák nyomdafestéket nem tűrő módon szidalmazták a háromszéki szurkolókat.

A Dinamo-elnök nacionalista kirohanása

Bokor János a szombati incidenst követően a Gazeta Sporturilor sportnapilapnak adott interjút, amelyben többek között szóba került a játékvezetők teljesítménye, a Dinamo esetleges felsőházi rájátszásba jutása, a bírók és a fővárosi klub egymásra hatása. A sportigazgató azt is kimondta: a háromszéki klubnál mindenki érzi, hogy a csapat playoffba jutását akadályozni próbálják. Bokor azt is kifejtette: néhány órával a mérkőzés előtt felhívta őt egy ezredes, aki tájékoztatta, hogy az eredetileg bejelentettnél több Dinamo-szurkoló érkezik Sepsiszentgyörgyre, s kérte a klubot, még 70 személyt engedjenek be a vendégszektorba, természetesen azért, hogy a csendőrség elkerülje az esetleges cirkuszt.

Miután értesült az esetről, a sportigazgató azt tanácsolta a Sepsi OSK tulajdonosának, ne tegyenek eleget ennek a kérésnek, azonban jóhiszeműen beengedtek minden Dinamo-ultrát, akik között többen a Kolozsvári U szurkolói voltak. Bokor véleménye szerint szigorítani kellene a vonatkozó törvényeket, és megnövelni a büntetéseket, előbb ötven-, majd százezer lejre, legvégül pedig kizárni a bajnokságból a klubot, amelynek a szurkolói ilyesmire vetemednek.

Fotó: Henning János

Bokor nyilatkozatára a Dinamo elnöke, Alexandru David nacionalista kirohanással válaszolt, és a Gazeta Sporturilor sportnapilapnak határozottan kifejtette véleményét. „A Sepsi mindenestül költözzön Magyarországra, senki nem tartja itt őket erőszakkal. Azt hiszik, hogy Sepsiszentgyörgy egy másik ország? Tévednek, ez Románia” – fogalmazott David.

A fővárosi klub elnöke az alkotmány 1. cikkelyét is felidézte, miszerint Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. Kiemelte, Románia nagyon toleráns és engedékeny, ha már a sepsiszentgyörgyi stadionban is élvonalbeli mérkőzéseket játszhatnak a körülmények – konténerből épített öltöző és a világítóberendezés minősége – ellenére. David a nyilvánvaló hazugságtól sem riad vissza: szerinte a sepsiszentgyörgyi stadion tele van székely zászlókkal, és a hangszóróból hangosan szól a székely himnusz (mint ismert, ez utóbbit a közönség a meccs végén szokta énekelni, nem hangszórókból szól, a Székely Légió pedig szinte kizárólag a klub színeinek megfelelő piros-fehér zászlókkal biztatja kedvenceit – szerk. megj.). „Mindez nem provokálás? Mit kellene tenniük a vendégeknek, hajtsák le a fejüket a saját országukban? Oda jutottunk, hogy szégyellünk a saját országunkban futballozni, mert jönnek az ilyen arcátlanok és meghúzzák a fülünket! Költözz el Romániából!” – fakadt ki a fővárosi klub vezetője.