Lelkészbeiktató Szotyorban

A zsúfolásig telt református templomban felhangzott a 25. zsoltár, majd Ungvári Barna András Sepsi egyházmegyei espereshelyettes Jeremiás könyvének üzenetét magyarázta, hogy mindenki számára tiszta legyen, mi is a feladata egy prófétának. Isten már születése pillanatában adott egy elhivatást minden embernek, amelyet élete során maradék nélkül tejesítenie kell. Miért ne lenne ez így egy lelkipásztor esetében is? – tette fel a szónoki kérdést, utalva Sánta Imre lelkipásztorra, akit egyhangúlag hívott meg a szotyori gyülekezet az időközben megüresedett lelkipásztori állásba.

„Gyomlálni kell a lelkeket továbbra is, amint azt eddig is cselekedtem, de nem csak, hanem ezzel együtt építeni Isten országát, immáron egyházközségemet” – jelentette ki köszönőszavaiban a beiktatott lelkipásztor, magáévá téve a jeremiási megbízatást. Egyed-Kolumbán László kilyéni lelkipásztor, aki egy ideje Szotyorba is beszolgált, átadta az egyházközség szimbolikus jelképeit, a Bibliát, a templom kulcsát és a pecsétet, az új lelkipásztor pedig fogadta a jelen levő lelkészkollégák áldásait. Köszöntőt mondott Kacsó Sándor, a szotyori római katolikus filiába beszolgáló illyefalvi plébános. Gárdonyi Zoltán és Avasi Béla egyháziének-feldolgozásait, Mozart- és Beethoven-műveket mutatott be a sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda (vezényelt Jakab Árpád).

Miklós András, az egyházközség gondnoka, falufelelős köszöntötte a jelen levő világi elöljárókat, Kulcsár-Terza József parlamenti és Bálint József városi önkormányzati képviselőt.