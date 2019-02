A kezdeményezésről – amelyet már közel ötezren támogatnak aláírásukkal – a Mărturisirea ortodoxă nevű „teológiai és antiökumenikus” portál számol be. A petíció megfogalmazója szerint a pápának „nincs mit keresnie Romániában”, sőt, eretneknek számít, mivel nem az „egyetlen igaz vallás” (az ortodox) híve; látogatása pedig azért nem kívánatos, mert összezavarhatja a romániai ortodox hívőket, akik azt hihetik, hogy az ortodox és a római katolikus egy és ugyanaz az egyház. (Adevărul)

VÉLETLENÜL MEGLŐTTE ÉS NEM KÉRT BOCSÁNATOT. Nem kereste meg a rendőrség és nem kért bocsánatot annak a magyarói nőnek a családjától, akit életveszélyesen megsebesített egy rendőr, amikor egy menekülő gépkocsira akart lőni a Maros megyei településen pénteken. Az 59 éves vétlen áldozat, Lovász Hajnal kómában fekszik Kolozsváron (ahova a marosvásárhelyi kórházból szállították át), állapota súlyos, de vasárnap enyhén javulni látszott, és a tervek szerint lassan fel fogják ébreszteni. A lövést akkor kapta, amikor a rendőrök egy nagy sebességgel menekülő járművet akartak megállásra kényszeríteni lőfegyverrel, és egy visszapattanó golyó a nyakába fúródott. A szászrégeni ügyészség gondatlanságból elkövetett testi sértés és hatósági közeg bántalmazása miatt folytat eljárást az ügyben, egyelőre „in rem”, azaz gyanúsított nélkül. Folyamatban van egy ballisztikai szakértői vizsgálat, amely tisztázni fogja az eset pontos körülményeit, és a bizonyítékok függvényében az üggyel megbízott ügyész dönti majd el, hogy indul-e bűnvádi eljárás. (Székelyhon)

EGYRE LEJJEBB. A Szociáldemokrata Párt (SZDP) népszerűsége továbbra is leszálló ágban van: az IMAS közvélemény-kutató intézet legújabb felmérése szerint – amelyet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) rendelt meg – idén januárban a választók alig egynegyede bízott meg a nagyobbik kormánypártban. Konkrétan az EP-választásokon 24,5, a (román) parlamenti választásokon pedig 25,3 százaléknyi szavazatot gyűjtene be az SZDP (két év alatt híveinek közel felét veszítette el), a legnagyobb ellenzéki párt, az NLP pedig 23,3, illetve 22,1 százaléknyit. A kisebbik kormánypárt, az LDSZ 12,8, illetve 13,4 százalékon áll – ez kimagaslóan jó eredmény számukra –, az MRSZ és a PLUS (Dacian Cioloş pártja) pedig összesen 19–20 százalékon. Az RMDSZ-nél meghökkentő adatokat közöltek: az EP-választásokon a voksok 5,7 százalékára számíthatnak, a jövő évben esedékes parlamenti választásokon azonban már jóval a bejutási küszöb alatt állnak, mindössze 4,4 százalékon. (g4media)