Nagy erőbedobással indult a találkozó, mindkét csapat a legjobbját mutatta a pályán. Az első gólra nem kellett sokat várni, a 4. percben Ștefănescu megzörgette a galaciak hálóját (1–0). A folytatásban is szép, olykor férfias küzdelmet láthattak, akik kilátogattak a céhes városbéli csoportcsarnokba. Mindkét oldalon akadt bőven ziccer, a kézdivásárhelyiek kapujában viszont Farkas hatalmas bravúrokat mutatott be. Sajnos, a 19. percben ő is tehetetlen volt: az United brazil idegenlégiósa, Daniel sarokkal fejezett be egy gyors ellentámadást (1–1). A találat után az örömittas vendégek már az öltözőben képzelték magukat, és a 20. percben egy védelmi hibát kihasználva Ștefănescu újra vezetéshez juttatta a házigazdákat (2–1).

A második félidő elejét a galaciak kapták el jobban, és a csapat edző-játékosa, Ignat a 21. percben egyenlített (2–2). Ez után kiegyenlítődött a küzdelem, és a 32. percig ádáz harc folyt a pályán. Ekkor a Galac első gólszerzője, Daniel begyűjtötte második sárga lapját és kiállították. A következő két percben emberelőnyben játszott a KSE Futsal, de Gazda József tanítványai nem tudtak élni a kínálkozó lehetőséggel, sőt, a 33. percben egy őrült kontra végén Borges bevette kapujukat (2–3). Innen már a mieink voltak lépéskényszerben, megnyíltak, és a 39. percben Farkas utolsó emberként kezezett, amiért felmutatták neki a pirosat. A véghajrában Cireș révén ismét pontoztak a vendégek (2–4), akik kissé megszenvedtek a továbbjutásért. A vereség ellenére dicséret illeti a KSE Futsal játékosait, hiszen végig küzdöttek és tisztességesen helytálltak egy jobb játékerőt képviselő bajnoki ezüstérmes I. ligás ellenféllel szemben.

Teremlabdarúgó Román Kupa, nyolcaddöntő: KSE Futsal–Galaci United 2–4 (2–1). Mintegy 200 néző. Vezette: Daniel Vasile Pop és Marius Trasca (mindketten Piteşti-ről). KSE Futsal: Farkas–Gáll, Gajdó, Kanyó, Paun (cserék: Bunduc, Stefanescu, Ghinea, Tompa, Esztolyka, Bardocz, Mojzi). Edző: Gazda József. Galac: Wellington–Daniel, Ignat, Cojoc, Cires (cserék: Paduraru, Borges, Cojoc, Tudose, Apostol, Lascu). Edző: Florin Ignat. Gólszerzők: Ștefănescu (4., 20.), illetve Daniel (19.), Ignat (21.), Borges (33.), Cireș (40.). Kiállítva: Farkas (39.), illetve Daniel (32).