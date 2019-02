Új, mall-jellegű, méreteiben a városhoz arányított bevásárlóközpontot hoznak létre 2020 tavaszáig Sepsiszentgyörgyön, melynek központi elemét a Carrefour hálózat áruháza jelenti. Az Oltmező utcában található területen építi fel sepsiszentgyörgyi barkácsáruházát a bákói székhelyű, kizárólag hazai tőkéjű Dedeman is.

Mint arról lapunkban decemberben beszámoltunk, jelentős összeggel bővült Sepsiszentgyörgy költségvetése egy ingatlanértékesítés nyomán. A városi közszállítási vállalat telephelyeként használt, az Oltmező utcában található területet a rajta lévő két épülettel egy bukaresti székhelyű befektetési alap vásárolta meg. A több romániai, bulgáriai és lengyelországi ingatlanberuházást is jegyző alap ugyanakkor további négyhektárnyi magántulajdonban lévő területet is megszerzett az önkormányzati parcella szomszédságában. A lapunk rendelkezésére bocsátott tervek szerint bevásárlóközpontot hoznak ott létre 2020 tavaszáig.

Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere érdeklődésünkre elmondta, a bukaresti befektetők az önkormányzattól mintegy kéthektárnyi területet vásároltak meg az Oltmező utca 15. szám alatt. Az ingatlanértékesítés után a helyi költségvetésbe befolyt valamivel több mint 8,2 millió lej felhasználását hagyta jóvá a városi képviselő-testület december elején. Ezt megelőzően a nyílt árverésen történő értékesítésnek több rendben is nekifutott az önkormányzat. Augusztus végén, majd október elején is jóváhagyott a testület idevágó határozatokat, majd november végén sikerült nyélbe ütni a vásárt. A kikiáltási ár megközelítette az 1,9 millió eurót.

A területen egy 213 négyzetméteres adminisztratív épület, valamint egy 57 négyzetméteres öltöző is fekszik. Az alpolgármester tudomása szerint az ingatlanfejlesztő befektetési alap további négy hektárt vásárolt a volt önkormányzati terület szomszédságában. Feltételezhető, hogy végül mintegy hat hektáron alakítják ki a létesítményt. Tóth-Birtan Csaba szerint a városháza még nem kapta meg a területrendezési terv összeállításához szükséges összes dokumentumot a beruházó részéről, így még azt sem tudni, mekkora kereskedelmi felületben gondolkodnak, hogyan mutat majd a bevásárlótér.

A befektetési alap honlapján közzétettek szerint 14 800 négyzetméteres (közel 1,5 hektár) létesítményről van szó, amely egyelőre a közeljövőben indítandó beruházások között szerepel. Nemes Zoltán, az alap képviselője megkeresésünkre több részlettel is szolgált. Egyrészt megerősítette, hogy valóban mintegy hathektárnyi területet vásároltak meg, ebből az önkormányzattól szinte két hektárt, a Multitrans volt területét. Nemes Zoltán szerint a befektetési alap tulajdonképpen csak 1,48 hektáros hasznos kereskedelmi felületet alakít ki (ez két különálló épületet jelent). Az épületek egyikét jórészt a Carrefour élelmiszer-viszonteladói áruháza foglalja majd el – úgynevezett kereskedelmi galériával és gyorsétteremsarokkal –, a kisebb (úgynevezett strip mall besorolású) hasznos felületeket pedig további bérlők.

A másik épület kizárólag strip mallként üzemel majd, a helyiségeket bérbe adja a fejlesztő. Nemes Zoltán szerint a majdani bérlők között a sportruházatot, felszereléseket forgalmazó Sportisimót, a lakberendezési termékeket, ruházatot és játékokat is kínáló Pepcót, a játékokat és gyermekeknek szánt termékeket forgalmazó Norielt, a lábbeliket forgalmazó CCC-t említette. Az alap honlapján fellelhető látványterven egyébként olyan üzletláncok is szerepelnek, mint a New Yorker, a Deichman vagy a Hervis.

Ami a Dedeman barkácsáruházat illeti, Nemes Zoltán elmondta: ennek megépítését az áruházlánc vállalta, a befektetési alap a területet biztosítja. A fennmaradó területen a tervek szerint parkolókat alakítanak ki. A Dedeman Sepsiszentgyörgyre való érkezése egyébként már jó ideje szóbeszéd tárgya. A bákói székhelyű áruházlánc egyik társtulajdonosa, Dragoş Pavăl 2016 szeptemberében a wall-street.ro portálnak a tervezett beruházási célpontok között Sepsiszentgyörgyöt is említette. Pavăl akkor úgy vélte, két-három éven belül jöhet szóba egy ilyen terjeszkedés. Jelenleg az övezeti rendezési terven dolgoznak. Számításaik szerint a beruházás nyomán több mint hatszáz munkahely jöhet létre. Terveik szerint a bevásárlóteret – mely a Sepsi Value Center nevet viseli majd –, jövő év tavaszán nyitják majd meg.

A Prime Kapital befektetési alap több mall-jellegű bevásárlóközpontot is hozott már létre és működtet Romániában – egyebek mellett Bukarestben, Aradon, Nagybányán –, illetve szerényebb méretű kereskedelmi létesítményeket kisebb városokban. A honlapon közzétett információk szerint további hasonló beruházásokat terveznek Jászvásáron, Zilahon, valamint Pitești-en. Az alap Bulgáriában és Lengyelországban is létrehozott már bevásárlóközpontokat, emellett tavasztól két lakótelep építését is elkezdik Bukarestben.