Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a fotosi születésű

DÁNER ANTAL

életének 50. évében hosszú betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2019. február 14-én, csütörtökön 14 órakor lesz a fotosmartonosi ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4310332



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zágoni

MOLNÁR ISTVÁN ­VICTOR

életének 47. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2019. február 14-én, csütörtökön 14 órakor lesz a zágoni ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4310339



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér, ­rokon,

KOZSOK LAJOS,

a volt IMASA-öntöde dolgozója

rövid betegség után életének 64. évében elhunyt.

Temetése 2019. február 14-én, csütörtökön 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4310331



Részvét

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnk­nek, Vasile Mihaela ­Rodicának férje elhunyta miatt érzett fájdalmában.

Az UniCredit Bank ­munkaközössége

4310321



Őszinte részvétünket fejezzük ki

Vasile Mihaela Rodicának férje elhunytakor.

A Raiffeisen Bank ­munkaközössége

4310322



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kökösi

HARAI ­SÁNDORRA halálának első ­évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Édesanyja

és hozzátartozói

4310336



Ha emlegettek, köztetek leszek, ne sírjatok, én már nem szenvedek. A fájdalom az, hogy nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek.

Soha el nem múló ­szeretettel emlékezünk az uzoni

TÖRÖK ISTVÁNRA,

akit hat hete kísértünk utolsó útjára.

Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4310337



Fájó szívvel emlékezünk a gidófalvi

FAZAKAS ZSÓFIÁRA halálának 19. év­fordulóján.

Családja

4310338



„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Kegyelettel emlékezünk a sepsi­kőröspataki

BOLDIZSÁR BÉLÁRA halálának első és

BOLDIZSÁR IBOLYÁRA halálának harmadik ­évfordulóján.

Emlékük legyen áldott.

Szeretteik

4310340



Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az 1984-es Los Angeles-i olimpiai aranyérmes tornász

bajnok,

Szabó Kati édesanyjára, a zágoni

SZABÓ ALBERTNÉ

szül. KORÉH ETELKÁ­RA, aki ma 14 éve adta vissza lelkét Teremtőjének.

Szeretete, gondoskodása, segítőkészsége, Istenbe vetett hite ezen a napon itt a földön megszűnt.

Pihenése legyen békés, emléke áldott.

Gyermekei

4309873



Fájó szívvel emlékezünk a komollói

DIMÉNY ANDRÁSRA halálának 19. év­fordulóján.

Szerettei

4310289



Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk örökké őrzi emlékedet. Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki

id. SZABÓ MIHÁLYRA halálának hetedik évfordulóján.

Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Szerettei

4310327



A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot szomorú szívében. Pár éve már ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, melletted van ma is szerető családod. Eljövünk újra és újra tisztelni téged, szívünkben hordozzuk örök emléked.

Fájó szívvel emlékezünk VERESS GYÖRGYRE halálának negyedik évfordulóján.

Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4310328