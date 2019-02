Kőrösi Csoma Sándor nyomában

Kőrösi Csoma Sándor nyomába ered Pengő Zoltán erdélyi cégvezető, újságíró, a maszol.ro portál munkatársa. Egy kolozsvári sajtótájékoztatón közölte: az út apropója, hogy Kőrösi Csoma Sándor éppen 200 éve, 1819-ben indult felkeresni az ujgurokat – számolt be a Maszol.ro portál.

Tervei szerint Pengő Bulgárián, Törökországon keresztül megy, és Teheránban lép rá az eredeti útvonalra, majd Kabul, Lahore, Amritsar, Leh érintésével éri el a mai India területén lévő Zanglát – itt mélyült el az erdélyi tudós a tibeti kultúrában. A kb. hétezer kilométeres utat Pengő Zoltán kilenc hónap alatt akarja bejárni, naponta 35 kilométert gyalogolna, heti egy pihenőnappal.

„Ha elképzelünk egy erdélyi panteont, akkor annak Kőrösi Csoma Sándor biztosan tagja lenne” – idézi Pengő Zoltán szavait a Maszol.ro. Az újságíró tisztelegni szeretne a tudós emléke előtt, fő célja pedig az, hogy őt a román nagyközönséggel is megismertesse. „Erdélyben két párhuzamos társadalomban élünk, mi többet tudunk a románokról, de ők kevesebbet rólunk” – fejtegette, éppen ezért az út romániai szakaszán minden nagyobb városban sajtótájékoztatót tart majd, hogy elmondja, ki volt Kőrösi Csoma Sándor. Hátizsákján kis román és székely zászlót vinne, az egyiket azért, mert Románia állampolgára, a másikat pedig azért, mert Kőrösi Csoma székely volt. Az út megszervezésén még dolgozik, és támogatókat is keres, tervei szerint útjáról magyar, román, illetve angol nyelvű Facebook-csatornán számol majd be.