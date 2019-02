Még egyetlen lej sem folyt be az államkasszába az úgynevezett kapzsisági adó címén (hiszen a decemberi kormányrendeletre még a parlamentnek is rá kell bólintania), máris jelentősen érezteti hatását a hazai pénzpiacon. Legutóbb az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (BERD), illetve a Világbank beruházási divíziója (IFC) húzta meg a „vészféket”. És akkor még nem is szóltunk a hét eleji tőzsdei zuhanásról, az árfolyam elszabadulásáról.