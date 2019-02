Álorvos állami kórházban

Az esetről tegnap tartott sajtótájékoztatót Sorina Pintea egészségügyi miniszter – aki korábban, az első Romániában lefülelt álorvos kapcsán kijelentette, hogy közkórházban nem alkalmaznak diploma nélküli orvosokat. A miniszter elmondta: Raluca Daniela Bârsan önkéntesként, egy önkéntes szervezeten keresztül került a kórházhoz, és nem lett volna joga betegeket kezelni; ahhoz, hogy ez megtörténjen, a kollégák mulasztása is kellett. Az orvosi szolgáltatások minőségét az illető egészségügyi intézmény szavatolja – hangsúlyozta a tárcavezető, mikor azokról a felvételekről kérdezték, amelyek szerint az önkéntes, papírmunkára felvett „orvos” műtétet is végzett. Az ügyben több vizsgálatot is indítottak, egyelőre annyit tudni, hogy az alig 31 éves hölgy egy évtizede dolgozott ugyanazon a munkahelyen, noha oklevele hamis, nem járt az általa megnevezett egyetemre, nem tagja az orvosi kamarának, és orvosi bélyegzője sincs.