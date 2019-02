A munkaügyi felügyelőség szerint januárban 1,4 millió munkavállalót, az 5,5 millió dolgozó 26 százalékát fizették minimálbérrel. Bukarestben és Brassó megyében a legkisebb, 19 százalék azoknak az aránya, akik csupán 1263 lejt kaptak kézbe egy havi munkájukért. Ezeken kívül csak hat olyan megye van, ahol a minimálbéresek aránya alacsonyabb az országos átlagnál, közülük öt erdélyi: Szeben (21 százalék), Temes (21), Kolozs (22), Iaşi (24), Fehér (25) és Arad (25). A legtöbb alkalmazottat (38, illetve 37 százalékot) Neamţ és Suceava megyékben fizetik a törvény által megengedett minimális összeggel. A statisztika hatalmas eltérést mutat a Székelyföldön belül is: míg Háromszéken a minimálbéresek aránya 26 százalék, addig Hargita megyében 33 százalék. Ez utóbbinál még olyan megyék is jobban állnak, mint Giurgiu (31), Olt (31), Tulcea (29) és Krassó-Szörény (26). A Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint Háromszéken Brassó közelsége miatt kedvezőbb a helyzet: az oda érkezett sok külföldi tőke és a munkaerőpiacon keletkezett hiány nyomást gyakorol az itteni munkaerőpiacra is. A képet a Humangest munkaerő-közvetítő cég igazgatója azzal árnyalta, hogy az alkalmazottak mintegy fele a valóságban többet kap a minimálbérnél (a fejlettebb megyékben különböző bérkiegészítések formájában), csak a szegényebb vidékeken állnak közelebb a statisztikák a valósághoz. (Maszol)

CSAK ÚGY LEVÁLTOTTÁK. Mindenféle indoklás nélkül egy pénteken megjelent kormányhatározattal leváltották tisztségéből Györke Zoltánt, Kolozs megye egyik alprefektusát. Györke 2008 és 2009 között is Kolozs megye alprefektusa volt az NLP színeiben, de leváltották és a kormányfőtitkárság kormányzati felügyelőjévé nevezték ki, ahonnan Victor Ponta akkori kormányfő menesztette 2013. július 31-én. A köztisztviselőkre vonatkozó törvény szerint egy másik magas rangú tisztségbe kellett volna kineveznie Györkét, aki akkor Kolozs megye alprefektusi tisztségét kérte, de hiába. Emiatt beperelte a miniszterelnököt, a pert megnyerte, és Victor Ponta kénytelen volt újra kinevezni őt Kolozs megye alprefektusának. Bár a monitorulcj.ro portálnak Györke azt nyilatkozta, hogy ismét perelni szándékozik, később saját Facebook-oldalán közölte, hogy ismételten kinevezték kormányzati felügyelőnek. (Transindex)

DAGAD A PONTA-PÁRT. A Pro Románia Párt európai parlamenti választásokat megelőző kampányát a Szociáldemokrata Párt (SZDP) volt főtitkára, Marian Neacşu fogja vezetni – közölte Victor Ponta, nyilatkozatával azt is megerősítve, hogy Marian Neacşu – akit a tavalyi év végén zártak ki az SZDP-ből – a Pro Románia pártba iratkozott be. Hozzátette: noha az általa vezetett politikai alakulathoz számos volt szociáldemokrata csatlakozott (többek közt Ioan Rus és Mihai Tudose), nem szeretné, ha az új párt az SZDP kisebb másolata lenne. (Agerpres)