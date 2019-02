Indul a külhoni magyar gyermekek éve

A politikus kiemelte: a források 80 százalékát pályázatok révén osztják szét, a fennmaradó összeg­ből különböző programokat szerveznek. Márciusban 600 millió forinttal hirdetnek felhívást, és a tavalyi évhez hasonlóan támogatást nyújtanak külhoni magyar vállalkozóknak, egyházi és civil szervezeteknek olyan tevékenység megvalósításához, mellyel a gyerekeket, családokat segítik. A legelső programok között rendezik meg szombaton a Kárpát-medencei Családi Napot az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének szervezésében, amelyre 650 vendéget várnak, ebből 500 a külhoni magyar, és 300 külhoni magyar gyermek.

Az államtitkár kitért arra is, hogy azok a külhoni magyar családok, amelyek 2018-ban a Köldökzsinór program részeként anyagi támogatást igényeltek, babacsomagot kapnak majd a nemzetpolitikai államtitkárságtól. A babacsomagokat márciustól kapják meg a családok. Közel 6600 csomaggal számolnak, erre a célra 120 millió forintot fordítottak. Potápi Árpád János szólt a védőnői hálózat további megerősítéséről, szakmai támogatásáról is, valamint célként jelölte meg a külhoni prevenciós szakemberek tevékenységének rendszerszintűvé tételét. Más programokkal is kapcsolódnak a tematikus évhez, így megsokszorozódik az az összeg, amelyet idén a külhoni magyar gyerekekre fordítanak.

Hangsúlyozta: meggyőződésük, hogy a demográfiai problémákat nem betelepítésekkel, hanem családpolitikával kell megoldani. Potápi Árpád János kiemelte még, hogy az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékév során is sok, kifejezetten gyerekeknek szóló programot szerveznek a Magyarság Házával közösen. Ezek egyike a Bátrak Ligája – Rákóczi-kupa iskolai vetélkedősorozat, amelyet a Honvédelmi Sportszövetség szervezésében rendeznek meg, s idén első alkalommal külhoni magyar diákcsapatok is megmérettethetik itt magukat. Az első vetélkedő március 1-jén Gyulán lesz. Beszámolt arról is, hogy idén folytatják a külhoni magyar szakképző intézmények fejlesztését, júniusban negyedik alkalommal szervezik meg a külhoni magyar vállalkozók találkozóját, amelynek középpontjában szintén a gyerekek lesznek.