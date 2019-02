Tüntettek az akadémia mellett

Élőlánc a tudományért címmel tegnap délután demonstrációt tartott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) budapesti épülete előtt az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A demonstráció résztvevői élőláncot alkotva álltak ki az MTA egysége, autonómiája, a kutatóintézetek függetlensége mellett. Kolozsváron is zajlott szolidaritási megmozdulás. Közben Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt a külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyerteseinek, akik néhány napja arra kérték a kormányfőt, hogy állítsa le az MTA átalakítását.

A Fogjunk össze a tudományért! A Magyar Tudományos Akadémia nemzeti értékünk. Védjük meg közösen! elnevezésű budapesti akciót azért hirdették meg, hogy kiálljanak Magyarország legnagyobb kutatóhálózatának megtartása mellett – mondta Szilágyi Emese szervező. Szilágyi Adrienn, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársa a fiatal kutatókat képviselve a tudományos közösség egységének fontosságát hangsúlyozta. „Az Akadémiai Dolgozók Fórumának célja, hogy kiálljon az akadémia jelenlegi szervezeti felépítéséért, az egységes kutatóhálózatért, továbbá finanszírozási rendszerének fenntartásáért, szakmai és pénzügyi függetlenségének megőrzéséért, valamint az ehhez szükséges garanciák biztosításáért” – hangsúlyozta. A rendezvényen elhangzott, hogy az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan eddig csaknem félszáz hazai és külföldi tudományos intézet, kutatóközpont, egyetemi tanszék, szakszervezet, tudományos egyesület fejezte ki szolidaritását.

Kolozsváron Magyarország főkonzulátusa előtt tartottak szolidaritási demonstrációt, amelyen az MTI szerint hozzávetőleg százan vettek részt, elsősorban kolozsvári magyar egyetemi oktatók, kutatók. Egyed Emese, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom szakos professzora újságíróknak elmondta: a néma tüntetésen való részvételével egyfelől együttérzését szeretné kinyilvánítani a magyarországi kutatókkal, másfelől a tervezett átalakításokkal szembeni erős kritikának is szánja a tiltakozást.

Közben Orbán Viktor miniszterelnök nyílt levélben válaszolt a külföldről hazatérő fiatal kutatókat támogató Lendület-program nyerteseinek, akik – szintén nyílt levélben – arra kérték őt, hogy állítsa le az MTA átalakítását. Fontosnak nevezte, hogy a tudós társadalom és kormány közötti párbeszéd ne félinformációkon alapuljon. „A nemzetközi innovációs rangsorok sajnos azt mutatják, hogy hazánk az európai országok között a gyengébben teljesítők között foglal helyet, érdekérvényesítő képességünk a jelentős tudományos és innovációs források megszerzésében acélosabb is lehetne. Ezért egy felelős kormánynak itt cselekednie kell” – szögezte le a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett: a kormány 2018. október 4-én úgy határozott, hogy a források emelése mellett felülvizsgálja a teljes struktúra működését, ennek részeként az akadémiai kutatóintézeti hálózatot is. „A cél az, hogy akárcsak az egyetemek átalakításánál, úgy a kutatás-fejlesztés területén is egy optimális, adminisztratív kötöttségektől mentes, de felelősségteljesebb és átláthatóbban működő rendszer jöjjön létre. Érték tehát nem veszhet el, és a tudományos kutatás szabadsága sem sérülhet” – fogalmazott a miniszterelnök.