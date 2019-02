Akár a határait is lezárná Németország

Akár Németország határának lezárását is mérlegelni lehet egy újabb menekültügyi válság esetén a kormányzó német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karren­bauer szerint – jelentették tegnap német hírportálok a politikus egy nyilatkozata alapján.

A CDU elnöke az ARD országos köztelevíziónak elmondta, a migráció kérdéseiről tartott úgynevezett műhelytanácskozáson arra a megállapításra jutottak, hogy egy újabb, a 2015-öshöz hasonló menekülthullám érkezésekor a határ lezárása „nagyon is elképzelhető” lehet, de csakis mint „ultima ratio”, vagyis legvégső eszköz. Azonban most már más a helyzet, egy újabb menekülthullámot az Európai Unióval szomszédos országokkal együttműködve is lehetne csillapítani, ami Angela Merkel kancellár, a CDU előző elnöke tárgyalásainak eredménye – fejtette ki Annegret Kramp Karrenbauer.

Hozzátette: a tanácskozáson azt is rögzítették, hogy ki kell építeni egy úgynevezett migrációs monitoring rendszert, amely időben figyelmeztetne a hullámok megindulásával fenyegető helyzetekre. Egy ilyen rendszer révén „nem történne meg mindaz, amit 2015-ben átéltünk”, azaz nem fordulna elő, hogy a tavasszal készített előrejelzésekhez képest nagyságrendekkel több menedékkérő érkezik nyáron és az ősz elején.

Az EU külső határának védelmét is erősíteni kell, mert „meg akarjuk őrizni Schengent”, az állandó belső határőrizet nélküli EU-s övezetet. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha valóban kiteljesítjük és tökéletesítjük a határvédelmet az EU külső határán – mondta a CDU elnöke az ARD hétfőn késő este sugárzott híradójában. Hangsúlyozta, hogy a migrációnak több formája van, így nemcsak az EU-n kívüli térségekből származó menedékkérők érkeznek Németországba, hanem „EU-s belső migránsok”, az EU-s társállamokból származó bevándorlók is. A 2015–2017 közötti időszakban 2,5 millióan érkeztek a társországokból. Körükben is mutatkoznak „integrációs problémák”, és előfordul „visszaélés a szociális juttatásokkal”. Ezért a döntéshozóknak a monitoring révén „teljes képet” kell kapniuk arról, hogy honnan és mennyien igyekeznek Németország felé – mondta a CDU elnöke.