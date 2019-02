Mikóújfalu polgármestere már korábban is jelezte, hogy tűrhetetlen a családorvos nélküli állapot, de jelentkező nem akadt. Demeter Ferenc lapunknak elmondta, egy Sepsiszentgyörgyön rendelő orvos elvállalta volna az állást, munkapontot jegyeztetett volna be Mikóújfaluban, de az érvényben lévő törvény szerint erre nincs lehetőség, mert a városi orvos csak városon, a falusi csak falun nyithat munkapontot.

A községvezető a Facebookon, a családorvosok országos egyesületének közösségi csoportjában tette közzé felhívását, ahol úgy fogalmazott: Málnással együtt kétségbeesetten keresnek családorvost, megemlítvén, hogy szolgálati lakást is tudnak biztosítani, a faluban van gyógyszertár és asszisztens is, aki dolgozhatna az orvos mellett. A polgármester felhívására az első két napon öten érdeklődtek, tegnap személyesen is egyeztetett az egyik jelentkezővel. Mikóújfalu ügyét a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke is támogatja, Dragoș Tatu a törvények vonatkozásában nyújt eligazítást az érdeklődőknek – közölte Demeter Ferenc.

Mikóújfalun és Málnáson kívül Dálnokon, Maksán, Kézdiszentkereszten és Nagypatakon nincs családorvos, a megye városaiban ötvenhat év a háziorvosok átlag életkora, falun ötvennégy. A megyei közegészségügyi igazgatóság adatai szerint Háromszék kilencvennyolc családorvosa közül csupán heten nem töltötték be a negyvenedik életévüket, tízen 40 és 49 év közöttiek, harmincan 50 és 59 év közöttiek, ötvenegyen már betöltötték a hatvanat. Az igazgatóság nyilvántartásában a megye öt városa mellett tizennyolc község szerepel, ahol a hatvanadik életévüket betöltött, hamarosan nyugdíjba vonuló családorvosok rendelői néhány éven belül üresen maradnak.