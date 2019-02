A kormánybiztosi hivatalban szervezett találkozón a kór terjedésének visszaszorítását célzó intézkedéseket, továbbá a megyei járványmegelőzési központ rendkívüli ülésén elfogadott rendelkezéseket vázolták. A települések vezetőitől azt kérték, ismertessék ezeket az önkormányzati üléseken is, tájékoztassák jól és minél hamarább a lakosságot a sertéspestis gyors terjedése okozta károkról.

A kormánybiztosi kabinet által kiadott közleményben egyebek mellett arra figyelmeztetik a gazdákat, tartsák be az alapvető állategészségügyi előírásokat, a sertések adásvételére, vágására vonatkozó rendelkezéseket, és élő sertést csakis biztos, ellenőrzött forrásból vásároljanak. Kiemelik, a betegség terjesztése bűncselekménynek minősül és a büntető törvénykönyv vonatkozó paragrafusai szerinti bírságot von maga után.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos a közösségi médiában közzétett felhívásában azt javasolja a disznótartó gazdáknak, helyezzenek el az istállók bejáratánál egy tálban marószóda-oldatot vagy klórmeszet. A kórokozó terjedését megelőzendő javallott külön csizmát tartani, amivel csak a disznókhoz jár be a gazda, az utcára viszont nem. Azt is tanácsolja, hogy a sertésekhez ne engedjenek be senkit – különös tekintettel a bellérekre –, amennyiben pedig az állatorvos menne be a disznókhoz, ő is fertőtlenítse lábbelijét. A szakember arra is figyelmezteti az állattartókat, ne etessék disznóikat húst tartalmazó ételmaradékkal.

Lapunk érdeklődésére a főállatorvos kedden elmondta, újabb sertéspestis esetet nem igazoltak Háromszéken, a korábbi gócpontokban, az Őrkőn, illetve Sepsikőröspatakon az előírásnak megfelelően a továbbiakban is fertőtlenítenek.