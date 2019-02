Farsangban Lécfalván

A csoportokat a helybeli Leza Egyesület alapította, az a maréknyi lelkes helybeli, aki szükségét érezte, hogy szívet-lelket nemesítő tartalommal töltse meg a kultúrotthont. A községi önkormányzat és a fiatalok szüleinek támogatásával hangszereket és hangosítóberendezéseket vásároltak, beszerezték a szükséges népviseleteket – mondta el az egyesület elnöke, Dénes László. A gyermekzenekar oktatását az igényességéről és szigoráról híres Kertész Barna helybeli néptanító és gyakorlott karmester vállalta. „Nekünk egy tubára lenne szükségünk, ez most a legfontosabb” – mondotta.

A mutatós uniformisba öltözött gyerekek indulót, slágert és egy nosztalgiaszámot mutattak be, a tánccsoport felvidéki, felcsíki és mezőségi táncokat. Időközben táncoktató-csere is történt, id. Oláh Mihály betegsége miatt kibúcsúzott, a nem könnyű munkát Kocsis Hunor vállalta. Dénes László egyesületi vezető azt is elmondta, hogy a pénzhiányt, a költségvetés késlekedését ők is érzik, de kedvük nem lankadt, azzal próbáltak Lécfalvára zenét-életkedvet hozni, hogy egyhetes közmunkával szabadtéri színpadot építettek, és első alkalommal szerveztek a faluban sikeres fúvóstalálkozót. Az ünnepi műsort hajnalig tartó táncmulatság követte.