Tanácsadás talajok tápanyag-utánpótlásához

Előadónak Orbán Miklós agrármérnököt, a LAM Alapítvány munkatársát hívták meg. Közel húsz gazda volt jelen a szaktanácsadáson. A résztvevőket Tánczos Szabolcs polgármester köszöntötte. Szükség van arra, hogy a gazdák minél több, újabb információt kapjanak tevékenységükhöz, ezért jó a falugazdászok által kezdeményezett csoportos szaktanácsadás – hangoztatta.

Orbán Miklós a talajok kialakulásától a tulajdonképpeni trágyázási tudnivalókig osztott meg hasznos ismereteket a jelenlévőkkel. Hangsúlyozta: a talajok tápanyagtartalma, a kultúrák tápanyagigénye és más paraméterek alapján meghatározott helyes tápanyag-utánpótlással nemcsak a növények jobb fejlődésének kedvezünk, hanem optimalizálhatjuk trágyázási kiadásainkat, a környezet szennye­ződésének mértékét is csökkenthetjük. Külön hangsúlyozta a szerves vagy műtrágyák kiszórásának körülményeit. Kiemelte, hogy a talaj taposásával komoly károkat okozhatunk, tönkre­tesszük a kapillaritást, csökkentjük a tápanyagok felvehetőségét, ártunk a talajban élő növényeknek.

Elhangzott: a LAM Alapítványnál lehetőség van a föld összetételének elemzésére, az adatok alapján tápanyag-utánpótlási javaslatot is készítenek. A talajminták vételében, szállításában a falugazdászok is segítik a földművelőket. A rendezvényen a falugazdászok az esedékes magyarországi pályázati kiírás helyzetét is ismertették. Hangsúlyozták: konkrétumokról csak akkor lehet beszélni, ha ténylegesen megtörténik a kiírás – erről értesíteni fogják az érdeklődő gazdákat. A barátosi esemény után Csernátonban, Nagybaconban, Nagyajtán szerveznek hasonló témakörű agrár szaktanácsadást a háromszéki falugazdászok.