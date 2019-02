A fináléba az osztrákok és a svájciak jutottak be, előbbiek az olaszokat, utóbbiak a németeket győzték le az elődöntőben, de mindkét találkozón 2–2 után a jobb futamidők döntöttek csak a két finalista javára. A döntőben Wendy Holdener 28 századmásodperccel legyőzte Katharina Liensbergert, az osztrákok azonban egyenlítettek, mert Michael Matt majdnem fél másodpercet vert Daniel Yule-ra. Sőt, aztán az osztrákok fordítottak is, mivel Katharina Truppe 21 századmásodperccel volt jobb Aline Daniothnál, azonban Ramon Zenhäusern – aki már az előző két körben is hasonló helyzetben juttatta tovább csapatát – most is több mint fél másodpercet vert Marco Schwarzra, és ezzel a svájciaknak szerezte meg az aranyérmet. A bronzérem az olaszoké lett, pedig a negyedik futamot követően először a németek örültek, miután 2–1-es olasz vezetésnél Alex Vinatzer kiesett, csakhogy utólag Linus Strassert is kizárták, mert rálépett egy kapura, így maradt a 2–1-es végeredmény.