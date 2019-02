Spanyol nemzeti est a Vigadóban

A Zöld Nap Egyesület által szervezett nemzeti estre érkezett érdeklődőket Ráduly Attila, a civil szervezet elnöke köszöntötte, majd Carmen Gallardó és Miguel Paya, az Európai Önkéntes Szolgálat spanyol önkéntesei egy paso doble tánccal nyitották meg a rendezvényt. A bő egyórás, vetített képekkel, kisfilmekkel tarkított előadásban a spanyol önkéntesek előbb országuk történelméről szóltak röviden, majd Valencia térségét és szülővárosukat, Elchet mutatták be bővebben. Az önkéntesek külön kitértek az arab-mór megszállási időkre és a spanyol gyarmatokról is beszéltek. Az országot 800 éven át a mórok uralták, jelenlétüknek nyomai még ma is láthatók. Ezt követően Carmen a gasztronómiára, az ünnepekre és a fesztiválokra tért rá. Ugyanakkor hallhattuk azt is, hogyan beszélnek a katalánok, a baszkok és a spanyolok. Néhány bátor résztvevővel a Paquito El Chocolatero táncot próbálták ki. Az interkulturális esten Derzsi Katalin, a szervezet tagja tolmácsolt. A rendezvény a spanyol aioli megkóstolásával és az elchei tejberizs, vagyis az arroz con leche elfogyasztásával fejeződött be.