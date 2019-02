Bezár a svájci vállalat

A vállalat felszámolásáról már értesítették a Temes megyei munkaerő-elosztó hivatalt, de az okokat nem közölték. A Digi 24 hírtelevízió úgy tudja, hogy a munkaerő hiánya, illetve annak vándorlása játszott közre a döntésben, de az állam által 2019-ben kirótt illetékek is. A gyár áprilisban zár be, az emberek pedig végkielégítést kapnak. A pénzügyminisztérium adatai szerint a Rieker 2017-ben 264,7 millió lej árbevételt ért el, nyeresége pedig 2,8 millió lej volt. Az 1874-ben alapított cipőgyártó 1998-ban nyitotta meg lugosi üzemét. A vállalat központja Svájcban van, de Kelet-Európában, Észak-Afrikában és Vietnamban is vannak gyárai, világszerte mintegy 20 ezer alkalmazottal. Idén a Rieker a második külföldi cég, amely bejelentette, hogy távozik Romániából – korábban a Nestlé közölte, hogy felszámolja temesvári édességgyárát. Mindkét cég a hazai viszonylatban fejlettnek számító Bánságból vonul ki.