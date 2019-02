EZ ROMÁNIA. Beomlott Herkulesfürdő legszebb épületének, a Szapáry-fürdőnek a tetőzete. A betört ablakok miatt eddig is sokat romlott a tíz éve még működő fürdő impozáns belső terei­nek állapota, most ez a folyamat nagyon felgyorsulhat.

A Herculane Project fiatal építészei az elmúlt években többször felhívták a figyelmet az A kategóriás műemlék állagára, és vállalták volna a konzerválási munkálatok elvégzését is, de a beavatkozást a zavaros tulajdonjogi viszonyok nem tették lehetővé. Cristian Miclău polgármester közlése szerint a telek tulajdonosaival jelenleg is perben állnak. Ahhoz, hogy lépni tudjanak, szükség van a művelődési minisztérium engedélyére – erre három hónapja hiába várnak –, vagy arra, hogy egyezségre jussanak a telek tulajdonosaival. Maga az épület az önkormányzaté, miután a volt városvezetés megegyezett a tulajdonossal, ám a telek vita tárgyát képezi a két tulajdonos, Valeriu Verbiţchi és Alexandru Gavrilescu között. Egyikük sem egyezett bele, hogy a Herculane Project építészei mentsék a menthetőt. A francia reneszánsz stílusát idéző, Alpár Ignác által tervezett Szapáry-fürdő Ferenc József osztrák császár és magyar király, valamint Erzsébet császárné kedvelt fürdőhelye volt, az egyik szalonban ma is emléktábla emlékeztet arra, hogy ott fürdőzött a császári pár. (Főtér)

AUTÓPÁLYA-ÍGÉRETEK ÉS VALÓSÁG. 180 kilométer autópálya átadását ígérte a parlamentben a közlekedési tárcát ideiglenesen irányító Rovana Plumb. Az eddigi „teljesítményt” ismerve – az elmúlt tíz év átlaga ugyanis évi 54 km, és ebben a 2012-es „rekord” is benne van, amikor 139 kilométer készült el –, a szakbizottság tagjai tévedésre gondoltak és kiigazítást kértek, a miniszter azonban kitartott a 180 kilométer mellett. Ez azért is hihetetlen, mert az országos útkezelő társaság január elején 118 kilométert ígért, azzal a fenntartással, hogy még egyeztetnek az építőcégekkel. Az autópálya-építéseket figyelő civil szervezet, a Pro Infrastructura Egyesület szerint mindkét becslés vagy teljes képtelenség, vagy pedig ordas hazugság, a valóságban 43,28 kilométernyi autópálya átadása vehető biztosra az idén: a Lugos–Déva sztráda harmadik és negyedik szakasza, amelyek több mint 90 százalékban elkészültek. A többi túlságosan messze áll a befejezéstől, a Kárpátokat átszelő szakaszok (a Nagyszeben–Piteşti és a Brassó–Comarnic) építése el sem kezdődik az idén. (Maszol)

VITATJÁK KÖVESIT. Vitatják a korrupcióellenes ügyészség (DNA) volt vezetőjének európai főügyésszé történő kinevezését Romániában, mert az elmúlt években „eltorzult” a DNA tevékenysége – jelentette ki Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője az M1 tévécsatornán azzal kapcsolatban, hogy Tudorel Toader román igaz­ságügyi miniszter tiltakozott Laura Codruţa Kövesi jelölése ellen. Pászkán elmondta: a DNA ugyan több száz politikust küldött rács mögé, ám csak kisebb súlyú ügyekért, és a felelősségre vonásból kimaradtak azok a fajsúlyos cégek és üzletemberek, akik korrupció útján nyertek megrendeléseket. Ráadásul a nyugati támogatás, illetve a román titkosszolgálati segítség révén a DNA egyre inkább ellenőrizetlenné vált, ami törvénytelen eszközök alkalmazásához is vezetett. (MTI)