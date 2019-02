A 2013-ban hozott 86-os számú tanácshatározat 7. cikkelyének b pontja, valamint a 9. cikkely változott, hogy a bérlés feltételeit érthetőbbé, hatékonyabbá tegyék. Az eddigi szabályozás értelmében azok az autótulajdonosok, akik több autóval rendelkeznek, akkor pályázhattak több parkolóhelyre, ha a parkoló legtöbb negyven százaléka volt foglalt. A módosítás nyomán több, ugyanarra a lakcímre bejelentett jármű számára csak akkor lehet parkolóhelyet igényelni, ha a meglévőket már kétszer meghirdették, és nem tartott rá igényt más lakó. Az első árveréskor minden lakó csak egy parkolóhely bérlésére jogosult, a második liciten részt vehet az is, akinek már van szerződése, és a tulajdonában levő további autó(k) számára is igényelne helyet. A második liciten is az élvez elsőbbséget, akinek még nincs parkolóhelye.

A második módosítás a bérleti szerződések lejáratát szabályozza. Eddig két évre kötötték a szerződéseket, egyéves hosszab­bítási lehetőséggel. Az új bekezdés értelmében minden szerződést három évre kötnek, a szerződések lejárati időpontja pedig lakónegyedenként egységes lesz. Tehát ha valaki januárban köt szerződést, három évig foglalhatja el a parkolóhelyet, ha viszont valaki ugyanabból a negyedből novemberben tart igényt egy helyre, annak a szerződésnek a határideje is a januáriak lejárati idejével fog megegyezni. A módosított határozat értelmében, amikor egy lakónegyed autótulajdonosainak lejár a bérleti szerződése, az összes helyet újra meghirdetik.