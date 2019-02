Nem osztogatnak, hanem fosztogatnak

Még az utóbbiak érdekei mellett hűségesen kiálló államfő is nemzetbiztonsági kockázatként emlegeti, hogy nem kapnak annyit, amennyit szemérmetlenül kívánnak. Iohannis geopolitikai helyzettel, növekvő feszültséggel érvel, melyet szerinte csak a közpénzzel kitömött lehallgató szervek tudnak orvosolni. Tájékozatlanabb hírolvasók még igazat is adnának az aggódó elnöknek, hiszen láthatják azt, amit annak idején az emlékezetes magyar filmhős, Virág elvtárs is észrevett: a helyzet fokozódik.

Cotroceni első számú lakója azt is kifogásolja – populizmust kiált a populizmus bajnoka –, hogy a pártok minden eddiginél tekintélyesebb állami támogatásban részesülnek. Némi fondorlatos jogszabály-módosítás után a kormányzó szociáldemokraták elérték ugyanis, hogy az érintett politikai alakulatoknak idén 87 millió eurót osztogathatnak, ellentétben a 2017-es 6,5 millióval, illetve a tavalyi, már valamelyest kiadósabb 34 millióval.

A kormányon lévők öncélú aritmetikája oly mértékű érzéketlenségre, mi több, pofátlanságra utal, amit nem lehet annyival megmagyarázni, hogy érthető, hiszen a politikusok nagy többségének maga felé hajlik a keze. Ez az osztogatási gesztus valójában a pártállam sejtekbe kódolt hegemóniájáról tanúskodik, a szocialista, kommunista rendszer új embereinek öröksége, szekusok, besúgók, párttitkárok hagyatéka. Akkor ugyanis a párt teljhatalmat és kiváltságot jelentett, s a hűséges szolgálóknak olyasmi is jutott, ami az egyszerű halandónak kevésbé, és ez nem csupán pult alól, pártbüféből csúsztatott téli szalámit, kávét és vajat jelentett. A párt mai emberei is azt érzékeltetik hivalkodóan, hogy különbek és többet érdemlenek. Nem mintha okosak, gerincesek, szakmájukat jól értők lennének, hanem azért, mert jókor tömörültek a megfelelő klikkbe.

És hogy most a pártok huszonnyolcszor több közpénzt kaphatnak, mint két évvel ezelőtt, ez azt is jelenti, hogy az államigazgatási szemlélet szinte semmit sem változott: a mindenkori politikai csatározás egyedüli tétje az államkincstár kulcsáért vívott harc. S ha kissé szorongó, megszeppent pártkatonák most arról hebegnek-habognak, hogy bizony mégis indokolt az a 87 millió euró, mert több juttatásra van szükségük, megnőtt a székház fűtési költsége és tatarozásra is szorul, régi és rozsdás a párttitkár személygépkocsija, roggyant a könyvelő széke – e sirámözön elfogadhatatlan. Kapzsiságról és kivagyiságról szól ez a lehangoló történet, s eközben perverz módon maguk a szociáldemokraták beszélnek „kapzsisági illetékről”...

A pártjukba és a többi pártba pumpált közpénz nagyságrendje valójában azt mutatja, ők már rég nem osztogatnak, hanem fosztogatnak.