Jótékonysági edzésnap Sepsiszentgyörgyön

A rendhagyó adománygyűjtő megmozduláson az erdővidéki származású, gyergyóalfalusi Balázs Vera testnevelő tanárral mozoghatnak a résztvevők, s bár igencsak intenzívnek ígérkező, tartalmas edzésről van szó, életkortól függetlenül mindenkit szeretettel várnak a Szabó Kati Sportcsarnokba. A 12 órakor kezdődő edzésnap célja, hogy felkaroljanak egy nehéz élethelyzetben lévő sportolót és édesanyát – fejtette ki az esemény sajtótájékoztatóján Balázs Vera, aki hangsúlyozta: „Márta eldöntötte, hogy feláll, mi pedig ebben támogathatjuk úgy, hogy sportolunk. Szeretném, ha megértenék, hogy itt tulajdonképpen egy életről van szó” – hangsúlyozta.

Egyébként nem kizárólag a testmozgás rajongóit szólítják meg, azokat is várják, akiknek fontos az egészséges életmód, akiket érdekel a helyes táplálkozás – az edzést követő közönségtalálkozón erről, illetve a mozgás öröméről, jótékony hatásáról lehet majd beszélgetni Balázs Verával, akit korábban a Survivor túlélőverseny elődöntőseként ismerhettünk meg.

A Cârsteanu-Dombi Márta felépülését támogató rendezvényhez csatlakozik Sepsiszentgyörgy egyik legismertebb sportközössége, a Fitness Tribe Egyesület is. Képviselője, Birtalan Csanád kifejtette, nem csupán a sportot népszerűsítik, korábban már két jótékonysági rendezvényt is szerveztek, szombatonként pedig közösségi futásra hívják a megyeszékhelyieket. Jakab-Benke Hajnalka, a HÁRIT sportprogramjainak felelőse kiemelte, szívügyüknek tekintik Márta esetét, hiszen – az edzésnap vezetőjével együtt – mindhárman a testmozgás elkötelezettjei, emellett édesanyák is. Hozzáfűzte, a súlyos sérülést szenvedett, korábban nagyon aktívan sportoló Mártát jelenleg egy németországi rehabilitációs központban készítik fel a kerekesszékes életre.

A jótékonysági rendezvényen lehetőségeik szerint adakozhatnak a résztvevők, látogatók az ajtóknál, illetve a teremben elhelyezett urnákban, a nagyobb összegű felajánlásokért pedig Balázs Vera ajándékait vehetik át – tájékoztatott Kelemen Szilárd, a HÁRIT elnöke.