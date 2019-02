Ennek érdekében a város tulajdonában lévő sportcsarnokokban, valamint a tanintézetekben, bentlakásokban nagyjából kétezer személy elszállásolására alkalmas helyet azonosítottak, amelyeket mint önkormányzat a katolikus egyház legfőbb vezetője látogatása alkalmából a Székelyföldre érkező zarándokoknak ingyenesen ajánlanak fel – jelentette be Antal Árpád polgármester.

Az elöljáró reményét fejezte ki, hogy a hivatalos szálláshelyeken kívül Sepsiszentgyörgy lakói is befogadnak otthonaikba zarándokokat a pápalátogatás idején. Antal Árpád hozzátette: azt szeretné, ha a székelyföldiek számára az itt élők vendégszeretete kifejezésének lehetőségét jelentse ez az alkalom, és „a segítségnyújtással hasznosabb lesz az élmény, mint a rövid távú haszonszerzéssel, nyerészkedéssel”. A polgármester abbeli reményének is hangot adott, hogy az önkormányzat példájából kiindulva minél többen ingyenesen bocsátják a zarándokok rendelkezésére a szálláshelyeket. Meglátása szerint ez sikertörténet lenne. Egyúttal kiváló alkalom arra, hogy „megmutathassuk Székelyföld igazi arcát azoknak is, akik ezt nem akarják látni”.