A digitálisan restaurált film világpremierjén tele volt a mozi, és a vetítés után nagyon sokan kimentek a rendezőhöz aláírásért, és nagyon sokan mondták, hogy semmit nem öregedett a film. „Ezt én is észrevettem, és büszkén mondhatom, hogy ez a film mai film” – emelte ki Mészáros Márta, aki szerint még a nők ruhája is, a létezés egész attitűdje is abszolút mai.

A Kossuth-díjas filmrendező számos további filmjével is szerepelt a fesztiválon, volt zsűritag, és a szervezők retrospektív válogatással is tisztelegtek munkássága előtt. Ezúttal is több programmal várták Berlinben. Az Örökbefogadás 4K-felbontású változatát kétszer is vetítik a fesztiválon, a német főváros magyar kulturális intézetében, a Collegium Hungaricum Berlinben (CHB) pedig szerdán két másik, szintén felújított filmjét – Ők ketten, Napló gyermekeimnek – vetítették telt ház előtt, majd pódiumbeszélgetést tartottak a rendező és az egyik leghíresebb német színésznő, Hanna Schygulla részvételével. „Mindig jó érzéssel jövök ide, mert Berlin az európai kultúrában nagyon fontos hely, ahol nagyon sok embert felfedeznek és ahol nagyon sok alkotó kezdi el az életét művészként” – mondta Mészáros Márta, aki szerint Berlin olyan hely, ahol a kultúrának tisztelete, becsülete van.

Az Örökbefogadás teljes körű restaurálása a Magyar Nemzeti Filmalap tízéves digitális filmrestaurálási programja részeként, a Filmarchívum szakmai irányításával, az eredeti kameranegatív és az eredeti mágneshangszalag felhasználásával készült 2018-ban a Magyar Filmlaborban Koltai Lajos operatőr közreműködésével. A film főszereplője, Kata (Berek Kati) özvegy munkásasszony, a negyvenes éveinek elején jár, és mindenáron tartozni szeretne valakihez. Más lehetőség híján nős szeretőjétől, Jóskától (Szabó László) szeretne gyereket, aki azonban nem akar bonyodalmat. Egy nap bekopog hozzá egy nevelőintézetből szökött, öntörvényű lány, Anna (Vígh Gyöngyvér), és ez a találkozás bátorítást ad neki a döntéshez, hogy örökbe fogadjon egy csecsemőt és függetlenül éljen.

A vasárnapig tartó 69. Berlinalén 74 országból 400 filmet mutatnak be. A német főváros filmfesztiválja a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb az A kategóriás nemzetközi szemlék sorában.