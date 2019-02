Kees Van Oostrum az ACS 380 tagjának szóló levelében rendkívül szerencsétlen dolognak nevezte, hogy a filmakadémia erre a lépésre kényszerült, hozzátéve: ebbe nem nyugodhatnak bele tiltakozás nélkül. Nézetük szerint a filmkészítés kollektív műfaj, amelyben a rendező, az operatőr, a vágó és a többi szakember felelőssége gyakran fedi egymást. A filmakadémia döntése nyomán viszont úgy tűnik, mintha ez a közös, kreatív munka szétválna és az operatőrök munkája minimalizálódna – fogalmazott. A The Hollywood Reporternek adott nyilatkozatában azonban azt is megjegyezte, hogy szerinte John Bailey-nek, a filmakadémia elnökének nem volt más választása.

Bailey – aki operatőrként maga is az ACS tagja – hétfőn jelentette be, hogy a háromórás Oscar-show rövidítése, a műsor csökkenő nézettségének javítása érdekében ezentúl éves rotációban mindig más Oscar-kategóriák díjait adják át a reklámszünetben, és a köszönőbeszédeket csak a műsorban később, megszerkesztve közvetítik. Bailey ugyanakkor kiemelte, hogy a filmakadémia továbbra is mind a 24 díjkategória jelöltjeinek érdemeit egyformán tiszteletben tartja. A február 24-i Oscar-ceremónián az operatőri díj mellett a vágó-, a kisjátékfilm-, valamint a maszk és haj kategóriá­ban járó díjat is a reklámszünetben vehetik át a győztesek.

Alfonso Cuarón, a több kategóriában, köztük az operatőriben is Oscar-jelölt Roma alkotója hétfőn Twitter-üzenetben reagált a filmakadémia bejelentésére. „A film történetében mesterművek születtek hang, szín, történet, színészek és zene nélkül. Azonban egyetlen film sem jött létre operatőri munka és vágás nélkül” – írta. Guillermo del Toro, A víz érintése című Oscar-díjas film rendezője twitteres hozzászólásában szintén azt húzta alá, hogy a filmek fényképezése és vágása a filmkészítés esszenciájához tartozik, „nem a színházi hagyományból vagy az irodalmi hagyományból származnak: mindkettő maga a film”.

Az operatőrök állásfoglalásához később mások is csatlakoztak, az erről szóló nyílt levelet aláírta többek között Martin Scorsese, Quentin Tarantino és Spike Lee filmrendező, Roger Deakins és Emmanuel Lubezki operatőr, Tom Cross és William Goldenberg vágó. Hiába azonban az operatőrök, majd az Oscar-díjas vagy a díjra jelölt alkotók tiltakozása és nyílt levele, a filmakadémia nem változtat döntésén. Válaszként a tiltakozásokra levelet írt, amelyben biztosítja a tagokat arról, hogy „a 91. Oscar-gálán egyetlen kategória díját sem oly módon adják át, hogy az csökkentené a jelöltek és a díjazottak érdemeit a többie­kéhez képest” – idézte a The Hollywood Reporter. Az akadémia vezetői – úgy tűnik – nem gondolkodnak a tervek módosításán. A levél ismételten kifejti, hogyan fogják átadni a négy említett kategória díjait. A The Hollywood Reporter forrásai szerint a 9 ezer tagú amerikai filmakadémia operatőri ágazata önként vállalta, hogy idén a reklámszünetben adják át a díját.