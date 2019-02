Szárnyal a Turulmadár iroda

A Turulmadár Ifjúsági Iroda működésének 11. évfordulóját ünnepelhette 2018-ban. Az iroda munkatársai és önkéntesei ezúttal is tartalmas évet zártak, tele színes programokkal, régi és új rendezvényekkel, illetve új kihívásokkal. De lássuk, mit jelent mindez számokban.

A 2018-as év során a szervezet három állandó programot működtetett, emellett két vetélkedőt és hat rendezvényt szervezett, főként középiskolások számára. Éves szinten 2000 résztvevőt számoltunk össze, rajtuk kívül az iroda 40 aktív önkéntese 2000 órát fordított a helyi közösség javára (ebből 400 előkészítő megbeszéléssel telt), 50 partnert és támogatót sikerült bevonni programjainkba. A szervezet főbb tevékenységei a következők voltak: az ifjúsági iroda és a Berde Mózsa Kör működtetése (utóbbi egy új, kulturális nevelést célzó projekttel bővült), a 6. Nagy Műveltségi Vetélkedő és a 2. Ars Poetica Fotópályázat megszervezése; kommunikációs workshop; Erasmus+ szakmai mobilitási projekt megvalósítása Egerben; szervezetfejlesztő képzéssel egybekötött csapat­összerázó hétvége Bikfalván; a DOFE fiatalokat fejlesztő mentorprogram működtetése, kibővítése és új középiskolás jelentkezők, illetve mentorok bevonása Kézdivásárhelyről; a Tandem Bike Academy kerékpáriskola és kölcsönző működtetése, amely kiegészült a Sepsi Mobilitási Nap elnevezésű egész napos családi rendezvénnyel; a 2. Meet and Code programozó verseny megszervezése középiskolásoknak, valamint adománygyűjtő akciók megszervezése.

Kiemelünk néhány megvalósítást:

A Berde Mózsa Kör nevű délutáni oktatási program kiegészült egy, a Román Nemzeti Kulturális Alap által támogatott, Tapasztalat – Oktatás – Kultúra elnevezésű, kulturális nevelést célzó projekttel. Ebben dráma- és múzeumpedagógiai műhelyfoglalkozásra, bábszínházi előadásra, valamint két tanulmányi kirándulásra került sor. Az interaktív tevékenységek célja a kézügyesség, a kreativitás, az önkifejezés, a kulturális és művészeti ismeretek fejlesztése volt. A projektbe 80 gyermek és négy háromszéki település kapcsolódott be (Sepsiszentgyörgy, Kökös, Nagyajta és Középajta). Sikerült továbbá egy kétnapos tematikus gyermektábort is tartani június 9–10. között Sepsibesenyőn. A program keretében tavaly 104 foglalkozás valósult meg a gyermekek nevelése és oktatása céljából. Egy másik megvalósítás a DOFE nemzetközi személyiségfejlesztő program elindítása volt Kézdivásárhelyen öt új mentor és húsz középiskolás fiatal bevonásával. Utóbbiak már részt vettek egy kétnapos felkészítő táborban (november 16–18. között Bálványoson), a 2019-es évben pedig a program további kiterjesztését tervezzük Barótra és Kovásznára, hogy a helyi középiskolások számára is elérhető legyen.

A már meglévő vetélkedők és rendezvények 2018-ban kiegészültek az első alkalommal szervezett Sepsi Mobilitási Nappal, amely szeptember 22-én Sepsiszentgyörgy főterén zajlott le. A rendezvény célja a biztonságos kerékpározás, valamint az alternatív közlekedési módszerek népszerűsítése volt, ide sorolva minden nem motorizált közlekedési eszközt. A rendezvény eredményei számokban: egy nap, 500 látogató, 120 regisztrált kerékpáros, 50 önkéntes, kilenc partner intézmény és hét támogató, tíz állandó és hét partner intézmény által kínált program, 25 felajánlott díj a résztvevők számára. A 2 százalékos adófelajánlásokból tavaly begyűlt 6000 lej. Ezt az összeget a 2019-es év során ifjúsági és gyermekprogramok fejlesztésére fordítja a Turulmadár Ifjúsági Iroda. A 2018-as évtől kezdődően a szervezet együttműködést épített ki Ficz Antal képzővel, akivel a szervezet több programját is fejlesztik majd, ez a 2019-es év stratégiai irányvonalában kiemelt fontosságú.

