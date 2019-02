Osztják a kártyákat a nagycsaládosoknak

Antal Árpád a kártyák átnyújtását követően úgy fogalmazott: az önkormányzat a program révén egy gesztust szándékszik tenni a nagycsaládosoknak, és tiszteletüket is kifejezik azon szülők iránt, akik vállalták, hogy három vagy több gyermeket felnevelnek. Az elöljáró szerint az általuk nyújtott segítség több szempontból is jelképes, de elsősorban azt kívánja közvetíteni ezen családoknak, hogy mennyire fontosak a városnak. „A legnagyobb érték a gyermek, és a legnagyobb befektetés az, ha minél több gyermekünk van” – fogalmazott a polgármester. Antal Árpád arra is felhívta a figyelmet, hogy az igényléseknek nincs leadási határidejük, továbbra is folyamatosan fogadják azokat.

Mint ismert, a megyeszékhely tanácsa decemberben döntött a támogatási program beindításáról. A határozat értelmében a háromgyermekes családok ingyen parkolhatnak a város területén, továbbá kedvezményesen léphetnek be a sugásfürdői, sepsiszentgyörgyi szabadidős létesítményekbe, a városi kulturális intézményekbe és azok rendezvényeire. A program iránti nagy érdeklődésre való tekintettel januárban a képviselő-testület módosította a szabályzatot, annak érdekében, hogy a jogosult családok számát növelni lehessen. Az új előírások az igénylési dossziék benyújtására vonatkoznak. Míg az eredeti határozatban az iratcsomókat csak december hónap folyamán lehetett benyújtani, az új rendelkezés szerint erre az egész évben lehetőségük lesz az érintetteknek. A hónap 10. napjáig benyújtott igényléseket még abban a hónapban elbírálják, a később érkezőket a következőben.

A szabályzat értelmében a család fogalma azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek legkevesebb három gyermekük van, ebből legalább egy 18 év alatti, akit a szülők tartanak el és egy háztartásban élnek. Ebben az esetben csak a kiskorúak és a szülők részesülnek a kedvezményben. A januárban elfogadott módosítások alapján elégséges, ha az egyik szülő rendelkezik munkaviszonnyal, ennek a feltételnek a régi szabályzatban mindkét szülő eleget kellett tegyen. Egy másik lényeges módosítás a tanulók iskolai hiányzásaival kapcsolatos. Az igénylés alkalmával az elmúlt év iskolai hiányzásairól kell igazolást benyújtani, az adott évben pedig az igazolatlan hiányzások száma nem haladhatja meg a húszat. Az óvodások és előkészítő osztályosok esetében egy igazolás szükséges az intézménytől, ahová be vannak íratva.