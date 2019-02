Kiprovokált hazafiság

Mély hazafiságról és magas fokú politikai felkészültségről is tanúbizonyságot tettek, mikor kifeszítettek egy vásznat, amelynek feliratával a Székelyföld autonómiája ellen tiltakoztak. A Dinamo szurkolóit hősiesen megvédte a klub elnöke, Alexandru David, aki rezignáltan megkérdezte: nem provokálás-e, hogy (szerinte) a stadion tele van székely zászlókkal és (szerinte) a hangszóróból hangosan szól a székely himnusz. Ezek után az elnök úr mint a zászlókkal, lobogók szimbolikájával foglakozó tudomány, a vexillológia szakértőjeként, valamint a székely himnusz ismerete által is magas fokú általános műveltségi szintről tett tanúbizonyságot. Arra is gondolhatott, hogy a klub színe ugyan a piros-fehér, de a fű az ugyebár főleg nyáron zöld, és az már a magyarok (bolgárok, olaszok stb.) nemzeti színét is kiadja. Ráadásul a dinamósokat saját országukban nem elég, hogy a szentgyörgyi szurkolók biztatása felháborítóan zavarta, hanem ezek után, mint elnökük mondta: „Jönnek az ilyen arcátlanok, és meghúzzák a fülünket”. Ők lealacsonyodnak oda, hogy eljönnek a sepsiszentgyörgyi stadionba, konténerekből rögtönzött öltözőkben vetkőznek, sérti szemüket a rossz világítóberendezés, és most még ráadásul reklamálják is őket.

Eddig többen is féltően feltették a kérdést, mi lesz, ha a Sepsi OSK és a Csíkszereda netán a magyar bajnokságban indul? (Érdekes, azt még nem tette szóvá senki, hogy a romániai jégkorongcsapatok játszanak a magyar bajnokságban, a magyarok meg az osztrák és szlovákban is.) No, most David úr nemcsak az engedélyt adta meg, hanem egyenesen kiadta az ukázt, hogy a Sepsi mindenestül költözzön Magyarországra. Gondolom, a mindenestült úgy értette, hogy a szurkolók is hurcolkodjanak végleg oda. Így már érthető, és teljesen normális, ha a Dinamo szurkolói azt ordibálják, hogy Kifelé a magyarokkal az országból! Ott majd lobogtathatják zászlóikat és kiabálhatnak annyit magyarul, amennyit akarnak.

Gond nélkülük is akad elég, mert legújabban annak a veszélye is fennáll, hogy Csíksomlyóra jön a pápa, és ott a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor fogadja – mert mint olvasom –, a mi vezetőink közben szunyókálnak. Andrei, Kovászna és Hargita megye püspöke azt állítja, hogy őszentségét Iohannis hívta meg, aki szerinte katolikus (eddig úgy tudtuk, hogy lutheránus), és aki fogadhatná.

A három székely megye román honvédői (a civil fórum) ennek kapcsán rögtön javaslatokat is tettek a „székelyföld” társ-szuverenitásának megakadályozására, valamint a románok Kárpát-medencei megmaradásáért és a három megyében az együttélés normalizálására. Gondolom, ez utóbbit úgy értették, hogy a magyarok viselkedjenek normálisan. Csak azt nem tudom, hogy most a református Orbán keresztelkedik-e ki katolikusnak, vagy a pápa tér át református hitre?

Azért is nagy a felháborodás, mert a csíksomlyói ceremónián a pápa beszédét magyarra fordítják. Donald Tusk bezzeg románul beszélt Bukarestben, és a pápa is beszélhetne, mert latinul és olaszul is tud, amelyek nagyon hasonlítanak a románhoz. S akkor nem kellene magyarra fordítani sem, mert Romániában mindenkinek ismernie kell az ország hivatalos nyelvét. Legújabban egy Pireuszba száműzött ortodox lelkész, Matei Vulcănescu aláírásgyűjtésbe kezdett Ferenc pápa romániai látogatása ellen (aki szerinte különben is eretnek), és erre került is már 5000 aláíró. Menjen a pápa is Magyarországra a Sepsi OSK-val együtt!

Most David úr válaszpanasza után várható, hogy az illetékesek méltóképpen megbüntetik a szentgyörgyi klubot, kiutasítják az országból és nemkívánatos jogi személyiségnek nyilvánítják, szurkolótáboruk tagjaival egyetemben.

Mert például ha valami csoda folytán a Sepsi az első helyek valamelyikén végezne, akkor netán még külföldi klubcsapatokkal is kell játszania, és drukkerei elkezdenének magyarul szurkolni, a külföldi csapatok szurkolói nem tudnák felfogni, miként lehet, hogy az Romániából jött, s mégis magyarul biztatják?!