Kövesi is korrupciógyanús

Kövesi az Europa FM rádiónak adott szerda esti interjújában azt mondta: lejárató kampány indult ellene, amióta kiderült, hogy első helyen szerepel az európai főügyészi tisztséget megpályázó jelöltek rövid listáján. Szerinte beidézése is a lejáratását szolgálja. Elmondta: hivatali visszaéléssel, megvesztegetés elfogadásával és hamis tanúzással gyanúsítják egy tízéves ügyben. Hozzátette: ez nem tántorítja el attól, hogy megpályázza az európai főügyészi tisztséget. Azt is elmesélte: éppen szerdán nyújtott be halasztási kérelmet a legfelsőbb bírósághoz egy olyan ügyben, amelyben hétfőn lett volna tárgyalása, arra hivatkozva, hogy az adott időpontban Brüsszelben fog tartózkodni. A halasztási kérelemhez a repülőjegyét is csatolta, amelyből kiderül, hogy pénteken Brüsszelbe utazik. Alig néhány órával később a lakására becsengetett egy rendőr, és kézbesítette az idézést, ami pontosan az utazás napjára (mára) szól. Kövesi kijelentette: 24 éves szakmai tevékenysége alatt egyszer sem indult sem fegyelmi, sem büntetőjogi eljárás ellene, tudja, hogy ártatlan, de azzal is tisztában van, hogy a büntetőjogi kivizsgálás foltot ejthet a hitelén és akadályozhatja a megpályázott európai főügyészi tisztség elfoglalásában.

Nyilatkozatára reagálva Adina Florea közölte: az idézést egy olyan feljelentés nyomán küldték ki, amelyet Sebastian Ghiţă volt képviselő (a korrupciós perei elől Szerbiába menekült szociáldemokrata üzletember) nyújtott be 2018 decemberében. „Folyamatban lévő kivizsgálásról van szó, amelyben minden érintett személy jogait és szabadságát tiszteletben fogjuk tartani, akárcsak a kivizsgált személyek méltóságát, és mindenekelőtt tiszteletben fogjuk tartani a törvényt” – szögezte le Florea.



A kormányoldal elégedett

Az ügyhöz tartozik, hogy a román kormány – az uniós politikusok nem kis elképedésére – hivatalosan nem támogatja Kövesi kinevezését az európai főügyészi tisztségbe, a szociálliberális koalíció szerint ugyanis Kövesi vezetése alatt a DNA a titkosszolgálatokkal együttműködve zsarolással és megfélemlítéssel szerzett hamis bizonyítékok alapján ártatlan embereket hurcolt meg és politikai tisztogatást végzett a korrupcióellenes harc ürügyén. És miután az elmúlt héten Németország, Hollandia, Ausztria és az EP legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt is közölte, hogy Kövesit támogatja az európai főügyészi tisztségre, Tudorel Toader igazságügyi miniszter az összes EU-s kollégájának elküldött egy levelet, amelyben részletesen beszámolt arról, hogy miért menesztette Kövesit, illetve milyen alkotmányos konfliktus keletkezett a kormány és a Kövesi leváltását megtagadó Klaus Iohannis államfő között. Kitért arra is, hogy a Román Hírszerző Szolgálat és az igazságügyi intézmények közötti együttműködési megállapodásokat Kövesi is aláírta, márpedig azok kivizsgálását maga Frans Timmermans, az EB első alelnöke is sürgette. Toadert a Securitate módszereire emlékezteti az, hogy ilyen nagy fokú politikai befolyása lehetett a titkosszolgálatoknak. Az európai ügyészség főügyészének kinevezése kapcsán a román kormánynak egyébként kötelessége egy hivatalos állásfoglalást kialakítani, amit Brüsszelben is be fognak mutatni, ez viszont nem Tudorel Toader hatásköre.

Az SZDP tegnap kiadott közleményében azt hangoztatta, hogy az igazságszolgáltatásra kell bízni az ügy tisztázását, nem a politikusoknak kell nyilatkozniuk Kövesi ártatlansága vagy bűnössége ügyében. A párt egyik, Géppuska becenevű képviselője, Cătălin Rădulescu azonban megjegyezte: nagyon nehéz élete lesz Kövesinek, mert most „rá került a sor”, felelnie kell az elmúlt évekért. Hozzátette: nagyon kíváncsi, hogyan reagálnak most az SZDP-t és kormányát támadó brüsszeli tisztségviselők, vajon Kövesit is ugyanúgy bűnösnek bélyegzik-e, mint a SZDP vezetőit, csak azért, mert korrupcióval gyanúsítják. Rădulescu úgy véli, Kövesinek vissza kellene lépnie az európai főügyészi jelöltségből, mert szégyent hoz Romániára.



Célzott támadást lát az ellenzék

Az ellenzéki pártok azonban az SZDP munkáját látják az egészben, hiszen az SIIJ nemrég épp Liviu Dragnea utasítására, az igazságszolgáltatás vitatott átszervezése során jött létre, és véleményük szerint koholt vádak alapján igyekszik besározni Kövesit, hogy megakadályozza európai főügyészi kinevezését. Hasonló véleményt fogalmazott meg Klaus Iohannis államfő is: figyelmeztette a kormánykoalíciót, hogy ne próbálja politikai célokra, az ügyészek megfélemlítésére használni az SIIJ-t, amelynek létrehozását szerinte az európai intézmények is éppen azért kifogásolták, mert nem látták szavatoltnak politikai függetlenségét. Iohannis felszólította a szociálliberális koalíciót, hogy ne próbálja eltéríteni Romániát az európai demokráciák útjáról, és leszögezte: a korrupcióellenes harc a jogállamiság ellen intézett erőszakos támadások dacára is folytatódni fog Romániában.

Állást foglalt az ügyben az Amerikai Egyesült Államok nagykövetsége is, támogatásáról biztosítva Kövesit. Az Európai Bizottság is reagált: hangsúlyozta, hogy az európai főügyészi tisztség jelöltjeit egy független testület pályáztatja, és minden jelölt korrekt eljárásban részesül, ugyanakkor megismételte korábban számtalanszor közölt álláspontját a romániai igazságszolgáltatásról: rendkívül fontos, hogy független és professzionális legyen.