Ezt ő maga közölte a sajtóval, és azt is elmondta: telefonját kint kellett letennie, mielőtt bement abba a helyiségbe, ahol olyan sötét volt, hogy tévedésből a Dorneanu kabátjával jött ki. Az öttagú bírói tanácsokról beszélgettek, mondta, többet azonban nem árult el. Cristina Tarcea ellen egyébként fegyelmi eljárást indított a Legfelsőbb Bírói Tanács, mert indokolatlanul visszautasította egy munkahelyi kötelezettségét, és megszegte az ügyek esetleges elosztására vonatkozó szabályozást. A legfelsőbb bíróság elnöknője szerdán a Legfelsőbb Bírói Tanács négy bírójának visszahívását kérte az őt érintő eljárásból, mert véleménye szerint elfogultak s a vizsgálat befejezése előtt véleményt nyilvánítottak az ügyé­ben. Valer Dorneanu nem kívánt a sötétben lezajlott találkozóról nyilatkozni. (Ziare.com)

MÉG KÉPESSÉGVIZSGÁJA SINCS. 1,68-as médiával, képességvizsga nélkül jutott be a szakközépiskolába az a nő, aki tíz éven keresztül dolgozott a bukaresti sürgősségi kórház nőgyógyászati osztályán hamis orvosi diplomával. Az oktatási minisztérium utánanézett Raluca-Daniela Bîrsan iskolai teljesítményének, és kiderült: nemhogy nem érettségizett le, de még a nyolcadik osztályos képességvizsgán sem vett részt. A most 30 éves nő gimnáziumi átlaga 6,72 volt. Akkoriban a középiskolai felvételinél 75 százalékban számított a képességvizsgán elért jegy és 25 százalékban a négyéves átlag. Mivel a vizsgán Raluca-Daniela Bîrsan nem jelent meg, mind­össze 1,68-as médiával lett az Unirea iskolaközpont elektromechanikai osztályának diákja, de kilencedik osztályban abbahagyta tanulmányait, és kikerült a tanügyminisztérium nyilvántartásából. Az is kiderült, hogy orvosi oklevelét egy interneten talált oklevél adatait kicserélve hamisította. Bîrsan azt állította, hogy „önkéntes megfigyelőként” csak papírmunkát végzett a kórházban, ám felvétel is van róla, amint bevarrja egy beteg sebét a nőgyógyászati osztály műtőjében; a kollégái és a betegek is úgy tudták, hogy rezidens orvos. (Maszol)

MEDVÉT AJÁNDÉKBA. Plüssmaci helyett igazi mackót ajándékozhatnak egymásnak a szerelmesek, és ezzel a zernyesti medverezervátumot támogathatják. A vadon talált vagy sanyarú sorsú bocsok megmentésére szakosodott Libearty – Bear Sanctuary úgy próbálja kihasználni a Bálint-napot, hogy saját védenceit ajánlja ajándékként. Persze, csak virtuálisan, nem kell a valóságban medvét táncoltatniuk a Bálint-napozóknak, csupán egy igazolást kapnak arról, hogy van egy medvéjük a zernyesti rezervátumban. Itt több mint száz nagyvadat gondoznak, ami nem kevés pénzbe kerül. A mackókat 140 lejjel lehet támogatni, ennek ellenében egy örökbefogadó bizonyítványt kap a Bálint-napi állatbarát. Paula Ciotloş, a rezervátum képviselője szerint az ak­ciónak nem kis sikere van a fiatalok körében. A zernyesti medvéket amúgy éves „örökbefogadással” is lehet segíteni, ez esetben 60 eurót kell utalni a számlájukra. A rezervátum lakói körül a Jean és Brigidette nevű mackók iránt van a legnagyobb érdeklődés. De akár Emilt is segíthetik adományaikkal, aki korábban Sanyi néven vált ismertté, és a Szent Anna-tó környékén kunyerált ennivalót a turistáktól. (Főtér)