Kihallgatták Kövesit

Megkérdőjelezte az ellene bűnvádi eljárást folytató ügyészek elfogulatlanságát, és lecserélésüket kérte Laura Codruţa Kövesi, az országos korrupcióellenes ügyészség volt vezetője, akit gyanúsítottként idézett be tegnap az igazságszolgáltatás szereplői által elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló ügyészség, kérését azonban elutasították.

Kövesit hivatali visszaéléssel, megvesztegetés elfogadásával és hamis tanúzással gyanúsítják a több korrupciós ügyben vádlott, külföldre menekült Sebastian Ghiţă volt SZDP-s képviselő és médiamágnás feljelentése alapján. A kihallgatásról távozó Kövesi elmondta: mind az ügyében eljáró Adina Florea főügyészhelyettes, mind az eljárást felügyelő főügyész ellen elfogultsági óvást terjesztett be. Azt is közölte, hogy az ügyész nem rendelt el ellene hatósági felügyeletet, és nem kezdeményezett ellene más kényszerintézkedést, így elutazik Brüsszelbe, ahol az európai főügyészi posztra pályázik. Az ügyben Victor Ponta volt kormányfőt is meghallgatták a tegnap, a tanúként beidézett politikus – aki Sebastian Ghiţă barátja – azonban csak annyit nyilatkozott, hogy az igazat mondta el. A Szerbiában politikai menedékjogot élvező Ghiţă azt állítja, hogy Kövesi felkérésére 2011-ben ő fizette ki az Indonézia által kiadott Nicolae Popa hazaszállításának 200 ezer eurós költségeit. Popát a több mint százezer kisbefektetőt megkárosító, Országos Befektetési Alapnak nevezett pilótajáték szervezése miatt távollétében ítélték jogerősen 15 évi börtönre.