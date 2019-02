Kihallgatták Carmen Iohannist

A legfőbb ügyészség kihallgatta Carmen Iohannist. Az államfő feleségét egy ingatlan bérbeadásából származó összegekkel kapcsolatos feljelentés nyomán idézték be, és egyes források szerint már a múlt héten kihallgatták, de ez csak tegnap került nyilvánosságra.

Carmen Iohannist tavaly novemberben és decemberben is beidézték; először azért nem jelent meg, mert külföldre utazott a férjével, másodszor betegség miatt (amit ügyvédje orvosi papírokkal igazolt). Az államfő, a felesége és Radu Gabriel Bucşă közjegyző ellen hivatali visszaélés, okirat-hamisítás, pénzmosás és szervezett bűnözői csoport létrehozása miatt tett feljelentést a Răzvan Savaliuc újságíró által képviselt Jurindex Media Kft., amely a Lumeajustitiei.ro portált is működteti. A feljelentést az Országos Korrupcióellenes Ügyészséghez nyújtották be, ám az elhárította az illetékességet, így a gyulafehérvári ítélőtáblához, majd a főügyészségre került az ügy. A feljelentő szerint a Iohannis család nem fizetett vissza az államnak 320 ezer eurót, amit egy törvénytelenül megszerzett nagyszebeni ingatlan bérbeadásából kapott. Ez a Iohannis család második ingatlanpere, 2015-ben egy polgári eljárás során már elveszítették az egyik házukat.