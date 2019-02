A fertőzést maga az intézmény vezetője, dr. Beatrice Mahler-Boca jelentette be, és azt is közölte, hogy még két betegük kapta el, akiket ezzel is kezelnek. Mintát egyébként mindenkitől vettek, és elküldték elemzésre a Cantacuzino Intézethez, ahonnan arra is választ várnak, hogy a baktériumnak melyik alfajával állnak szemben. Arról, hogy a tüdőkórházat fertőző gócpontnak nyilvánítják-e, az eredmények ismereté­ben a közegészségügyi igazgatóság dönt. (ziare.com)

MÉG TART A JÁRVÁNY. 127-re emelkedett az influenza miatt elhunyt betegek száma – közölte az Országos Közegészségügyi Intézet fertőző betegségek megfigyelésével és ellenőrzésével foglalkozó központja. Legutóbb három férfi esett a grippé szövődményeinek áldozatául. Ketten galaci illetőségűek voltak, egyikük 50, másikuk 55 éves. A betegség harmadik áldozata egy Krassó-Szörény megyei, 63 éves férfi. Valamennyi­en A típusú influenzavírussal fertőződtek meg, kórtörténetükben több más betegség is szerepelt, és nem voltak beoltva influenza ellen. (Agerpres)

ELVETTÉK VÂLCOV JOGOSÍTVÁNYÁT. Gyorshajtás miatt három hónapra felfüggesztették Darius Vâlcov autóvezetői jogosítványát. A miniszterelnök gazdasági tanácsadóját csütörtökön Argeş megyében településen belül mérte be a traffipax, amikor éppen 116 kilométeres óránkénti sebességgel repesztett. A megengedett sebesség óránként 50 kilométer lett volna. Vâlcovra 1305 lejes bírságot is kiróttak. (Főtér)

JANUÁRI INFLÁCIÓ. 2019 januárjában 3,32 százalék volt az éves inflációs ráta a 2018 decemberében mért 3,27 százalék után – közölte tegnap az országos statisztikai intézet. Az év első hónapjában leginkább az élelmiszerek drágultak, 3,77 százalékkal, az iparcikkek 3,29 százalékkal kerültek többe, a szolgáltatások fogyasztói ára pedig 2,71 százalékkal emelkedett. (MTI)