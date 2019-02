Tizenöt egyetemi hallgató nyújtott be kutatási tervet is tartalmazó pályázatot a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által idén meghirdetett hallgatói ösztöndíjprogramra, mellyel az államvizsga, mesteri vagy doktori dolgozataik előkészítését támogatják. A legtöbb jelentkező a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem diákja. Az ösztöndíjat – melyet 12 hallgatónak ítélt oda az elbíráló bizottság – négy hónapon keresztül folyósítja a város a nyertes pályázóknak.

A városháza közlése szerint a nyertes pályázók közül kilencen alapképzésen, ketten mesteri képzésen vesznek részt, egy hallgató pedig doktorandusz. A beérkezett címek alapján idén is izgalmas dolgozatokra lehet számítani. Példaként megemlítik a Placc, coffee and coworking című dolgozatot, melyben az egyik jelentkező egy sepsiszentgyörgyi belső tér dizájnjának kialakításáról ír, de van, aki az óvodások figyelemfejlesztését vizsgálja az egyensúly és koordináció fejlesztése által. A polgármesteri hivatal honlapján közzétett lajstrom szerint a benyújtott kutatási dolgozattervek témái igen változatosak: a matematika területétől a környezetvédelmen, orvostudományon keresztül egészen az építészetig terjednek. A nyertesek névsora a sepsi.ro honlapon tekinthető meg.

A városházi tájékoztató kitér arra is, hogy a tavaly meghonosított szabályt, miszerint a sikeresen pályázó hallgatók konferencia keretében is bemutatják dolgozataikat, idén is alkalmazzák. Az ösztöndíj szabályzata szerint az alap- és mesteri képzésben résztvevők június 30-ig, a doktori képzésben résztvevők szeptember 30-ig kötelesek benyújtani azt a dolgozatukat (nyomtatott és elektronikus formában), amellyel az ösztöndíjra is pályáztak. A konferenciára november utolsó hétfőjén kerül sor.

Az önkormányzat 2014-ben hozta létre az évente meghirdetett hallgatói ösztöndíjat, mellyel a Sepsiszentgyörgyön élő vagy innen elszármazott diákokat szándékoznak segíteni. A támogatásra azok a 35 év alatti diákok pályázhattak, akik alap-, mesteri vagy doktori képzésen vesznek részt bárhol a világon, és a disszertációjuk előkészítésén dolgoznak ebben a tanévben. A sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkezők bármilyen kutatási témával jelentkezhetnek, akik más településen laknak, kizárólag Sepsiszentgyörggyel kapcsolatos kutatásokra igényelhetnek ösztöndíjat. A juttatás havi 300 lej az alapképzésben, 500 lej a mesterképzésen és 1000 lej a doktori képzésen résztvevőknek. Az ösztöndíjat négy hónapon át folyósítják.