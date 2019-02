Az Aktok és arcok című közös kiállításon a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészeti Szövetség két alkotója mutatkozik be, Balog Klaudina a szövetség legújabb tagjaként, bátyja tavaly már egyéni tárlattal jelentkezett, sorolta köszöntőjében Lázár-Prezsmer Endre. Balog Klaudina portréit, illetve Zolya-Katona József aktjait Péter Sándor méltatta, miközben részletesen szólt az akt művészettörténeti vonatkozásairól. Mint mondta, Zolya-Katona József modell nélkül, merész fantáziájára alapozva megálmodta aktképeit, melyek láttán az a kérdés is felmerül a nézőben, hogy ismerjük-e önmagunkat, testünket. Festményei sejtetik a női testnek azt a harmonikus felépítését, amely nem csupán gyönyörködtet, hanem a női nem elismerését is fokozza – tette hozzá. Balog Klaudina grafikáival a világ hírességeit próbálta elénk varázsolni, bizonyítva, több műfaj szerelmese, mert jó érzékkel választotta ki portéinak alanyait. Ezek a munkák a képzőművészeti kör színességét is tanúsítják, hangoztatta Péter Sándor, az öntevékeny művészet azért fontos életünkben, mert a művész azt ábrázolja, ami neki tetszik.