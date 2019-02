A tavaszi ápolás több és jobb minőségű gyümölcsöt eredményez

– A gyümölcsösök ápolásánál a metszés jár a legtöbb munkával, így időben kell kezdeni, hogy még az optimális időszakban be is lehessen fejezni. Mikor lehet metszeni a gyümölcsfákat?

– A metszést a gyümölcsösök vegetatív szünetében, azaz lombhullás után, a virágzás előtt kell megejteni. Ez általános érvényű, de metszést nyári időszakban is lehet végezni. Ez az úgynevezett zöldmetszés, de semmiképp nem helyettesítheti a tavaszi, tél végi metszést. Metszeni télen is lehet, a szabály az, hogy a levegő hőmérséklete ne legyen nulla fok alatt, mert akkor károsodhatnak a gyümölcsfák. A szakemberek megegyeznek abban, hogy a metszésre a legjobb időszak a virágzás előtti periódus, ekkor a legkisebb a veszélye a különböző fertőzések terjedésének.

– A nyári metszéseket említette. A diófákat a hagyomány szerint is nyáron kell metszeni.

– A diófa koronaszerkezete nem követeli meg, hogy évente metszéssel avatkozzunk be alakításába. Ültetésnél ki kell választani a három vezérágat és a sudarat, ezeket kell visszavágni, ezek fogják képezni a jövendőbeli korona alapját. Az ültetést követően a diófa gyengén fejlődik, két-három évig nem lehet látványos változásra számítani. A termőre fordulása is kései, főként a hagyományos fajták esetében a 9–10. évre tehető. Ebben az időszakban kevés beavatkozásra van szükség, esetleg a rossz irányba haladó vagy száraz ágakat kell eltávolítani. Később is csak kisebb beavatkozásokra van szükség, de azt tartsuk mindig szem előtt, hogy a diófa termése az egyéves hajtásokon alakul ki. A nyári metszés valóban hagyomány szerinti, de ma már tudjuk, a tavaszi, jól végzett metszést sem sínylik meg a diófák.

– A tél végi, tavaszi permetezésnek nincs nagy divatja nálunk. Pedig ezek a munkálatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy ősszel jó minőségű, kellő mennyiségű gyümölcsöt szüretelhessünk.

– A metszést követően szükség van a gyümölcsfák permetezésére. Lemosó permetezésről beszélünk, tehát nagy mennyi­ségű permetlevet kell használnunk, hogy az adott hatóanyag bejuthasson a kéreg alá, a repedésekbe, elpusztítva az ott megtelepedett kórokozók, rovarok, atkák áttelelő formáit. A lemosó permetezést fagymentes időben kell végezni. Réz- vagy kéntartalmú, esetleg olajos vegyszereket használhatunk, legjobb, ha a növényvédő szereket forgalmazó üzletekben érdeklődünk ezek felől. A vegetációs időszak során ajánlott megismételni permetezéseket, főként ha új gyümölcsfajtáink vannak a kertben, ezek sok esetben kevésbé ellenállók, mint a hagyományos fajták.

– Régen szokás volt a gyümölcsfák törzsének bemeszelése. Van ennek gyakorlati haszna?

– A törzs fehérre meszelésével lénye­gében a fa hőgazdálkodását tudjuk egyenlíteni. Télen is sokszor megtörténik, hogy nappal felmelegedik az idő, ilyenkor a sötét törzs hőt von magába, a kéreg tágul a hő hatására. Éjszaka viszont fagy van, a kéreg összehúzódik. Ennek a váltakozásnak a következményeként egy idő után a kérgen hosszanti repedések jelennek meg, melyek a gyümölcsfák károsodását, de akár pusztulását is okozhatják. A fehérre meszelt törzs viszont nem melegedik fel, nem nyeli a napsugarak hőjét. De a fehérre meszelt törzs tavasszal is előnyt jelenthet. Ilyenkor is csökkenti a törzsek felmelegedésének ütemét, így később indul be a gyümölcsfa vegetációja, ezzel sok esetben elkerülhetjük, hogy a tavaszi fagyok ártsanak a korai rügyeknek, virágoknak.

– Milyen szempontokat tartsunk szem előtt a gyümölcsfák tavaszi ültetésénél?

– Az ültetést meg kell tervezni. Gondolni kell arra, hogy a gyümölcsfa hosszú időn át ott lesz a kertünkben. A diófa esetében sok évtizedről beszélünk, ez idő alatt a fák elérhetik a 30–40 méter magasságot, s koronájuk is kiterebélyesedik. Tehát ne ültessünk diófát ház mellé vagy szomszédtól elválasztó kerítés közelébe – utóbbi esetben a termés egy része nem a mi kertünkben fog lehullani. De oda kell figyelni a talajra, a mikroklímára is. Ha huzatos a telkünk, oda nem érdemes korán virágzó gyümölcsfákat, például barackot ültetni. A gyümölcsfa fajtáját is jól meg kell válogatni. Például, ha kordonon nevelt gyümölcsöst akarunk kialakítani, oda nem fognak megfelelni a hagyományos fajták, a jonatán, a batul és a többi. Azt tudom ajánlani, főként több gyümölcsfa telepítésének esetében kérjük ki a szakemberek véleményét, így sok későbbi bosszúságtól szabadulhatunk meg.