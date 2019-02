Jól kezdte a mérkőzést a szentgyörgyi csapat, a lelátóról pedig zúgott a Hajrá, Szentgyörgy!, hiszen közel 150 szurkoló kísérte el az Eugen Neagoe irányította labdarúgókat Medgyesre. Az idén elszenvedett két vereség után több helyen is változtatott a kezdő felálláson a vezetőedző, többek között bemutatkozott a háromszéki klub színeiben a télen csatlakozó kenyai Aboud Omar, aki az első perctől lehetőséget kapott, míg a lengyel Sebastian Rudol csereként lépett pályára.

A Sepsi OSK már a 9. percben megszerezte a vezetést, miután a büntetőterületen belül Roberto Romeo kézzel hárította Joseph Mensah lövését, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Ibrahima Tandia könnyedén a bal alsóba lőtt (0–1). Az idényben a háromszéki csapat javára harmadszor ítéltek büntetőrúgást, a mali-francia labdarúgó pedig tizedszer volt eredményes a szezonban. A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült, azonban a 20. percben Mensah jobb oldali beadását Tandia néhány méterről a kapu fölé fejelte, majd a háromszéki gárda a 36. perben tovább növelhette volna előnyét, Florin Ștefan labdát szerzett, több védőn is átverekedte magát a bal oldalon, betört a tizenhatos területre, ám próbálkozása a hosszú alsó mellett hagyta el a játékteret. Jól működött a Sepsi OSK védelme, az első félidőben Fejér Béla kapusnak mindössze kétszer kellett védenie, előbb André Pereira fejesét hárította könnyedén, majd a 40. percben Nasser Chamed távoli lövését tolta szögletre.

A szünet után Medgyes az egyenlítésre hajtott, azonban a szentgyörgyi csapat védelme Sebastian Rudol és Daisuke Sato pályára lépésével még biztosabbá vált, a 73. percben azonban tizenegyesrúgást reklamáltak a házigazdák Adrian Rus egyik felszabadítását követően. A Sepsi OSK több labdát szerzett, amelyekből ellentámadást indíthatott, viszont az utolsó passznál rendre pontatlanok voltak, esetleg rossz megoldást választottak a befejezésnél, ám a Gázmetán egyetlen gólszerzési lehetőséget sem hozott össze, így a szezonban Eugen Neagoe csapata tizedszer fejezett be mérkőzést kapott gól nélkül.

Eugen Neagoe értékelt

„A mérkőzés után gratuláltam a labdarúgóknak, egy harcias meccs volt, nagyszerű hozzáállással a részünkről. Úgy gondolom, hogy a győzelmünk megérdemelt, több egyértelmű gólszerzési lehetőségünk volt, mint ellenfelünknek. A Medgyes jó csapat értékes játékosokkal, ezt bizonyították a bajnokságban, ám jobbak voltunk. A labdarúgók dicséretet érdemelnek az erőkifejtésért, a magatartásért, szívből játszottak, ami nem mondható el az idei első két meccsünkről. Elsősorban a játékosok műve, hogy előkelő helyen állunk, még akkor is, ha az edzőnek is fontos szerepe van. Minden klubnál dolgozó megérdemli az elismerést, a pontvadászatban igazoltuk, hogy erős csapatot alkotunk. Őszintén, most a következő mérkőzésre gondolok, mert pénteken egy értékes együttessel játszunk, tudjuk, hogy Gheorghe Hagi mit hozott össze az elmúlt években, és dicséretet érdemel. Szeretnénk győzni az FC Viitorul ellen, és ha ez sikerül, valószínű, hogy a felsőházi rájátszásba jutunk” – nyilatkozta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 24. forduló: Medgyesi Gázmetán–Sepsi OSK 0–1 (0–1).

Medgyes, Gázmetán Stadion, mintegy 2000 néző. Vezette: Kovács István (Nagykároly). Medgyes: Pleșca–Trif (Diallo, 17.), Constantin, Pereira (Mendes, 65.), Romeo–Aurélio, Ivanov–Fernandes (Mailat, 46.), Chamed, Olaru–Rondón. Vezetőedző: Edward Iordănescu. Sepsi OSK: Fejér–De Moura, Rus, Jovanović, Omar–Velev, Karnyicki–Mensah (Rudol, 68.), Vașvari, Ștefan (Sato, 78.)–Tandia (Hamed, 85.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerző: Tandia (9. – tizenegyesből). Sárga lap: Chamed (44.), Rondón (49.), Constantin (59.), illetve Rus (32.), Omar (43.), Jovanović (43.), De Moura (57.).

További eredmények: FC Viitorul–Jászvásári Poli 0–1 (gólszerző: Garros 85. – tizenegyesből), FC Hermannstadt–Craiova 0–1 (gsz.: Rocha 67.), Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu 1–0 (gsz.: A. Mureșan 53., illetve Culio 73. – öngól), FC Voluntari–Dunărea Călărași 0–0, Dinamo–FC Botoșani 1–2 (gsz.: Montini 24., illetve Golofca 28., Fabbrini 75.).

A rangsor:

1. CFR 13 9 2 37–16 48

2. Craiova 13 6 5 40–19 45

3. FCSB 13 5 5 44–25 44

4. Astra 9 9 6 33–22 36

5. Sepsi OSK 10 6 8 32–24 36

6. Botoşani 9 8 7 30–31 35

7. Viitorul 10 4 10 25–27 34

8. Jászvásár 10 4 10 28–35 34

9. Hermannstadt 8 5 11 23–27 29

10. Medgyes 7 8 9 24–31 29

11. Dinamo 7 7 10 27–36 28

12. Călărași 4 10 10 16–25 22

13. Voluntari 3 8 13 25–43 17

14. Chiajna 4 5 14 17–40 17

A 25. forduló programja: * február 22.: Sepsi OSK–FC Viitorul (20 óra) * február 23.: Astra Giurgiu–FC Hermannstadt (17 óra), Jászvásári Poli–Kolozsvári CFR (20 óra) * február 24.: Dunărea Călărași–Dinamo (14 óra), FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán (17 óra), FCSB–Craiova (20 óra) * február 25.: Concordia Chiajna–FC Voluntari (20 óra).