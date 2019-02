Gyermekkereskedőket mentettek fel

Előző írásunk

Közleményben ismertette az RMDSZ, melyek azok az erdélyi beruházások, amelyek az előzetes egyeztetések és a parlamenti vita során a szövetség javaslatára kerültek bele a pénteken elfogadott költségvetési törvénybe. A Kelemen Hunor vezette szövetség ezekkel indokolta azt is, hogy végül miért szavazta meg a büdzsét. A listán háromszéki beruházások is szerepelnek: a megyei kórház korszerűsítése, a kis stadion helyére tervezett sportkomplexum befejezése, de fontos az itt élők számára a Brassóhoz közeli Vidombákon épülő repülőtérre kiutalt költségvetési támogatás is.