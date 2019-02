Elhunyt Szabó József Ódzsa

A székelyhídi születésű Szabó József Ódzsa középiskoláit Nagyváradon, a Szent László Gimnáziumban, illetve a Magyar Fiúlíceumban végezte, majd 1949 őszén jelentkezett a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskola rendezői szakára, ahol olyan neves személyiségek oktatták, mint Harag György, Tompa Miklós, Kovács György. Harag Györggyel és Farkas Istvánnal együtt alapító tagja volt az 1953-ban Nagybányán alapított, majd 1956-ban Szatmárnémetibe költözött társulatnak. Pályafutását Nagybányán kezdte, 1957–70 között a Kolozsvári Magyar Színház rendezője, 1970-ben a nagyváradi társulat főrendezője és művészeti vezetője lett. Legemlékezetesebb rendezései: Az ifjú W. újabb szenvedései, Anyám könnyű álmot ígér, Ősvigasztalás vagy Az ember tragédiája.

1983-ban Magyarországra települt, a Győri Kisfaludy Színházban, a Magyar Színkörben (Budapest), valamint a Veszprémi Petőfi Színházban is dolgozott. 1995 és 2000 között öt éven keresztül a glasgow-i Skót Királyi Zenei és Színművészeti Akadémián volt vendégtanár, később Írországba költözött. A rendező a rendszerváltás után többször is hazalátogatott, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárménetiben és Nagyváradon is rendezett. Szülővárosa díszpolgárává avatták, a Szigligeti Színház társulata életműdíjjal ünnepelte egykori főrendezőjét.