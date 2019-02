A visszaesés abból adódik, hogy az új építmények száma 8,4 százalékkal volt kisebb, a felújításoknál 1,5 százalékos növekedést jegyeztek, a karbantartási munkálatoknál pedig 7,9 százalékost. Az épületek típusa szerint a legnagyobb visszaesést a lakóépületeknél jegyezték, ahol 23,6 százalékos a csökkenés. A nem lakóépületek építése 5,5 százalékkal csökkent, ugyanakkor az ipari létesítményeknél 8 százalékos emelkedést mértek. 2017-ben egész évben a hazai építőipari termelés volumene 5,4 százalékkal csökkent 2016-hoz viszonyítva. (MTI)

GYORSABB A DRÁGULÁS, MINT A BÉREMELÉS. Nagyon gyors iramban drágultak a termékek Romániában – derül ki a Digi24 felméréséből. A hírtelevízió 18 termék esetében hasonlította össze a 2013-as és a jelenlegi árakat. Kiderült, hogy hat év alatt átlagban 33 százalékkal lettek drágábbak az árucikkek. A legszembetűnőbb a zöldségek és gyümölcsök árának emelkedése: egy kilogramm krumpli például 80 banival kerül többe, egy kilogramm hazai alma pedig 1 lejjel. A tejtermékekért is jelentősen, akár 74 százalékkal is többet fizetünk: 18-ból 15-nak nőtt az ára. Ugyanazokért a termékekért, amelyek hat évvel ezelőtt 113 lejt fizettünk, most 150 lejt kell adnunk. A drágulás mértékét az elmúlt hat évben regisztrált gazdasági növekedés nem éri utol. (Maszol)

MELLSZOBROK KÁLVÁRIÁJA. Ötven kilométerre száműztek Zsilvásárhely (Târgu Jiu) városából egy szobrot, miután az illetékesek úgy találták, hogy szeméremsértően dúsak a keblei. A mellincidens kezdetei hét évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a városban – Constantin Brâncuşi műveinek közelében – fölállították Gheorghe Tătărescu, Románia 1934 és 1937, illetve 1939 és 1940 közötti miniszterelnöke, valamint a felesége, Arethia mellszobrát. Csakhogy utóbbi nagyon szúrta egyesek szemét, a szobor melle ugyanis sokak szerint meglehetősen hangsúlyosra sikeredett. Az ellenzők aztán tavaly örülhettek: sikerült elérniük, hogy eltávolítsák a szobrokat, amelyeket a Gorj megyei múzeum raktárába vittek. A mellszobrok kálváriája most ért véget: a szemérmes várostól 50 kilométerre fekvő Vladimir nevű község befogadta őket, és most büsz(t)kén(t) állnak a faluban. (Főtér)