Szintet lépett a háromszéki jégkorongozás

– A Székelyföldi Jégkorong Akadémia több mint egy éve, 2018. február 11-én adta át a sátortetős műjégpályát, ahol azóta gőzerővel edzenek a Királypingvinek Jégkorongklub hokisai és műkorcsolyázói.

– Ez egy teljesen más világ, ahhoz képest, hogy korábban milyen körülmények között edzettünk. A klub megalakulása óta erről álmodtunk, nehéz szavakkal leírni mindazt a változást, ami az elmúlt egy évben az egyesületünk életében lezajlott. Rendelkezésünkre állnak megfelelő öltözők, egy rendes jégpálya, és egyre többen érdeklődnek, csatlakoznak hozzánk. Az újonc gyerekek egyből a legjobb körülményekbe csöppennek, azonban azokkal a jégkorongozókkal, akik most a tizenhat év alatti csapat tagjai, elég sokat kínlódtunk évekkel ezelőtt, ők tudják igazán értékelni, hogy milyen volt mínusz 25 fokban edzeni, és milyen most egy fűtött sátorban gyakorolni.

– A Bevezetés a sportba program részeként közel 2500 gyerek tanult meg korcsolyázni. Sikerült közülük átcsábítani érdeklődőket a jégkorongcsapatba?

– A program elsődleges célja, hogy minél több nagycsoportos óvodás, előkészítő, első és második osztályos tanuló kezdjen mozogni, sportolni, azonban nem titkoljuk, hogy szeretnénk a lehető legtöbb gyereket bevonzani a jégkorongba és a műkorcsolyába vagy akár más sportágakba is, hiszen a Sepsi Arénában is foglalkozunk velük, ott a labdajátékokon van a hangsúly. A visszajelzésekből tudjuk, hogy a programnak köszönhetően a csapatsportot űző gyerekek létszáma megnőtt, természetesen ez a jégkorong és műkorcsolya szempontjából sincs másképp. Utóbbi sportágban van egy kezdő és egy haladó csoportunk, az egykori horvát válogatott, Petra Knežević Kolarević több mint 25 gyerekkel dolgozik, az elmúlt egy évben pedig versenyeken is részt vettek. A jégkorong szakosztályunk négy – U8, U10, U12 és U16 – csapattal dolgozik, illetve a napokban kiderült, hogy a tizenhat év alatti együttessel bejutottunk a román korosztályos bajnokság rájátszásába, ami kiváló eredmény. A tizenkét év alatti gárda az Erdélyi Ligában teszi próbára magát, viszont U8-ban és U10-ben különböző hétvégi tornákat szervez minden erdélyi klub, ahol természetesen nem számolunk eredményeket, mert ezekben a korcsoportokban a játék a lényeg, számukra egy plusz motiváció, hogy mérkőzést játszhatnak.

– A Székelyföldi Jégkorong Akadémia több erdélyi településen különböző befektetésekkel járult hozzá a jégkorong fejlődéséhez, többek között Sepsiszentgyörgyön is újraéledt ez a sportág, a Királypingvinek számára is hatalmas segítséget nyújtanak.

– Nyilván az akadémia létrejöttével újraindult egy olyan hokiélet Székelyföldön, ami előtte is létezett, ám volt egy rövidebb-hosszabb szünet. Mindenképp kellett ez az új fuvallat, mert másképp nem lett volna jövője a jégkorongnak. A magyar állami és helyi támogatásoknak köszönhetően van egy új kezdeményezés, aminek már látszata is van infrastrukturálisan és gyereklétszám tekintetében is. Az akadémia nyolc központban – Csíkszereda, Felcsík, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Alcsík, Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy – dolgozik, és a fejlődés mindenhol látványos. Kontinuitás és stabilitás jellemzi a működést, az akadémia technikai igazgatója a kanadai Del Pedrick, továbbá vannak olyan központok, ahol szintén külföldi edzők tevékenykednek. Edzők tekintetében hiány tapasztalható, mert a székelyföldi trénerek többsége már az akadémia létrejötte előtt Magyarországra vándorolt, és az ottani kluboknál vállalt munkát. Ez egy probléma, amit orvosolni kell, de úgy gondolom, hogy a következő években sikerülhet, hiszen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sport szakot is indít Sepsiszentgyörgyön, ami ezt a hiányt orvosolná a következő években. Nekünk mindenképp szükségünk lenne még egy edzőre, hiszen a gyerekek létszáma folyamatosan növekszik.

– A hosszú távú tervetek továbbra is az, hogy legyen élvonalbeli csapat Sepsiszentgyörgyön?

– Ez a célkitűzésünk már a klub megalapításakor megfogalmazódott bennünk, viszont ehhez még évek kellenek, egyik napról a másikra nem lehet hivatásos felnőtt csapatról beszélni. Remélem, hogy öt-tíz éven belül ez az álom valóssággá válik, hiszen már van egy jégpályánk, vannak kézzelfogható jelek. Nyilván, egy felnőtt csapat esetében ez a sátortetős műjégpálya valószínű nem lesz elégséges, de egyelőre nem tekintünk ennyire előre. Bízunk benne, hogy az U16-ban szereplő gyerekek évek múlva a felnőtt együttesünk magját képezhetik. Az elmúlt hét évben felnőtt szinten az Erdélyi Amatőr Ligában szerepeltünk, ebben az idényben hat csapat nevezett a bajnokságba, ebből rajtunk kívül négy csíkszeredai és egy felcsíki. Hetente van edzésünk és mérkőzésünk, egy jól megszervezett pontvadászatról beszélünk, ahol a színvonal sem elhanyagolható. A megyeszékhelyen még rajtunk kívül is vannak amatőr csapatok, amelyek különböző szintet képviselnek, így a szentgyörgyi műjégpályán szinte minden este játszanak. Egyre több felnőtt lép be a jégkorong világába, a szülők is előszeretettel ragadnak ütőt, felszerelést vásárolnak, szóval az idény végén már szeretnénk egy apa-fia mérkőzést játszani klubon belül.

– Kijelenthetjük, Sepsiszentgyörgyön jelenleg a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, ez természetesen az élvonalbeli csapatnak köszönhető. Toborzás szempontjából jelent ez nehézséget számotokra?

– Jelenleg a futball nagy őrület, azonban mi egyáltalán nem vagyunk ez ellen, támogatjuk, hogy a gyerekek sportoljanak, bármilyen mozgás jobb, mint hogy a telefont nyomkodják vagy a televízió, számítógép előtt üljenek. Örülök, ha fociznak vagy kosaraznak, persze nekünk probléma, hogy előbbi nagyon sok gyereket beszippant, viszont azt tudni kell, mindenkiből nem lesz labdarúgó, és ez a fociőrület sem tart örökké. Többször előfordult olyan is, hogy a gyerek focizott, aztán átjött jégkorongozni, mi pedig szívesen fogadtuk.

– Most van egy stabil szakmai és anyagi háttér. Mire van szükségetek még a fejlődéshez?

– Nemcsak a Székelyföldi Jégkorong Akadémia támogat, hanem van egy négyes megállapodás működtetés és anyagiak szempontjából az akadémia, az önkormányzat, a ReKreatív és a Királypingvinek között. Szerencsés helyzetben vagyunk más településekhez képest, szóval panaszkodni nincs okunk, ám a legnagyobb szükségünk gyerekekre van és egy új edzőre, akinek a fizetését az akadémia biztosítaná. A klubunknál közel száz gyerek hokizik, a héten pedig a Bevezetés a sportba program részeként korcsolyaoktatás közben beöltöztettük a gyerekeket jégkorong-felszerelésbe, mert számukra egy teljesen új élmény, így érzik a bőrükön, hogy mi is az a hoki, az elmúlt héten pedig már tízen jöttek edzésekre. A szülők egy része azt gondolja, a hoki durva sportág, látják a tévében az Észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL mérkőzéseit, de az egy teljesen más világ. A jégkorong valóban egy férfias sport, azonban állandó felügyelet van a teremben, és sok más sportágtól eltérően ezt megfelelő védőfelszerelésben űzik, és kimutatható, hogy a műtéttel végződő sérülések aránya sokkal kevesebb, mint például labdarúgásban.

– A Királypingvinek Jégkorongklubtól hány gyerek szerepel a válogatottakban?

– Sütő Barna a tizenöt év alatti magyar válogatottba kapott behívott, emellett pedig az akadémia különböző korosztályú válogatottakat nevez be a magyar bajnokságba, többek között Kernászt Máté most is Magyarországon tartózkodik. Ezeknek a csapatoknak hetente van edzésük a csíkkarcfalvi sportlétesítményben, valamint a nem olyan rég átadott orvosi és metodikai központban. A román válogatott összetartáson is többen részt vettek a megyeszékhelyről, viszont a szakszövetség kisebb korcsoportokban nem szelektál, összetartást szerveznek, hogy figyelemmel követhessék a gyerekeket, így láthatják, hogy kik azok a potenciális játékosok, akiket tizenhat vagy tizennyolc éves korukban beválogathatnak.

– Jövő hétvégén emlékversenyt szerveztek. Mire számíthatnak a jégkorong iránt érdeklődök?

– A Bogyán János Emléktornát ötödik alkalommal szervezzük meg február 23-án és 24-én. Az esemény első napján a nyolc év alatti, a második napján pedig a tíz év alatti hokisok kergetik a korongot. Az előzetes visszajelzések szerint harminc csapat lesz jelen a megmérettetésen, vagyis több mint 300 gyerek játszik a sátortetős műjégpályán. Számunkra ez komoly rendezvény, amelynek megszervezését a Viastein Kft. finanszírozza, azonban igyekszünk további támogatókat is bevonni, hiszen nemcsak az emlékverseny alkalmával van szükségünk a hozzájárulásra, hanem a mindennapokban is. A jégkorong nem tartozik az olcsó sportágak közé, viszont a gyerekeknek a klub biztosítja a felszerelést, amely a tizenhat év feletti korosztályban fejenként már meghaladja az ezer eurót is. A felszerelés beszerzésében természetesen segít a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Magyar Jégkorong Szövetség, valamint a helyi önkormányzat is támogat. Remélem, egyszer megérem, hogy a román állam is beindítson egy komoly sportfinanszírozást, mert úgy érzem, ebben az országban nem fontos sem az iskolás sport, sem a tömegsport, sem pedig a versenysport támogatása. Sepsiszentgyörgy a sportbázisok szempontjából nagyon jól áll, mivel rendelkezésünkre áll a Sepsi Aréna, a város visszakapta a Szabó Kati Sportcsarnokot és a stadiont, van uszoda, hamarosan kezdik építeni az új stadiont, az edzőpályák már kész vannak, van jégpályánk, és tervben egy új uszoda építése is. Az biztos, hogy előnyben leszünk országos viszonylatban, ilyen szempontból jó helyzetben vagyunk.