A megyeszékhelyi karatékák nyolcszor állhattak dobogóra, ötször első helyen végeztek, háromszor pedig a harmadik pozíciót szerezték meg. Császár Petra a 16–17 éves korosztályban az 53 kg alatti súlycsoportban nem talált legyőzőre, Dumitru Izabella a 14–15 éves korcsoportban az 54 kg felettiek között állhatott a dobogó legmagasabb fokára, Both Milán kumite versenyszám mellett bábkumiteben is versenyzett, a 8–9 éves korosztályban 30 kg alatt mindkétszer első lett, Andrei Raul pedig a 12–13 éves korcsoportban 55 kg felett szerzett első helyet. A dobogó legalacsonyabb fokára Kisgyörgy Magor (16–17 év, -61 kg), Makó Csongor (14–15 év, -57 kg) és Geréd Artúr (14–15 év, +70 kg) állhatott fel, míg Gál Zoltán és Kisgyörgy Hunor is alulmaradt a bronzéremért folytatott küzdelemben. A Shoto-Team köszöni az Electromatic-Systems, a Bertis, az Ervin Impex támogatását. (miska)